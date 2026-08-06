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Запасы газа в ПХГ ЕС остаются на минимальном уровне за полтора десятилетия

Запасы газа в ПХГ ЕС остаются на минимальном уровне за полтора десятилетия - 06.08.2026, ПРАЙМ

Запасы газа в ПХГ ЕС остаются на минимальном уровне за полтора десятилетия

Несмотря на рекордные закупки ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ) в первой половине 2026 года, запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:54+0300

2026-08-06T11:54+0300

2026-08-06T11:54+0300

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 6 авг - ПРАЙМ. Несмотря на рекордные закупки ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ) в первой половине 2026 года, запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), предназначенные для предстоящего отопительного сезона, остаются на минимальном для этого времени года уровне за последние полтора десятилетия, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и материалы европейских регуляторов, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным платформы AGSI+ ассоциации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 6 августа европейские ПХГ были заполнены примерно на 57%, что значительно ниже уровней аналогичного периода предыдущих лет и является самым низким сезонным показателем с момента создания общеевропейской системы мониторинга. Для достижения установленной ЕС скорректированной цели в 80% заполненности к началу отопительного сезона темпы закачки должны существенно ускориться. При этом импорт российского газа в Евросоюз в нынешнем году не сократился в соответствии с европейскими санкциями, а, напротив, увеличился. "В период с января по май 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 7% в годовом выражении, тогда как импорт российского СПГ увеличился на 11%", - отмечается в опубликованном в июле докладе Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER). При этом регулятор подчеркивает, что российский газ по-прежнему обеспечивает около 12% потребления Евросоюза. Как сообщали ранее СМИ, страны ЕС в первом полугодии импортировали рекордные объемы сжиженного газа с российского проекта "Ямал СПГ". По данным агентства Рейтер, поставки достигли почти 10 миллионов тонн, что стало максимальным показателем за всю историю проекта. Крупнейшими импортерами российского СПГ остаются Франция, Бельгия и Испания. В июле этого года Бельгия получила 100% импортируемых объемов СПГ из России. "Импортированный российский газ необязательно потребляется в той стране, через которую он поступает в ЕС. Благодаря интегрированному газовому рынку газ может перепродаваться и транспортироваться через границы, что затрудняет определение конечного места его потребления", - указывается в данных ACER. В этой связи данные GIE показывают, что основная проблема сейчас сосредоточена в крупнейшем промышленном ядре ЕС: Германии и Нидерландах. Именно эти две страны имеют крупные хранилища, но находятся ниже отметки 50% по их заполненности. Так, на долю Германии приходится около 18% всего европейского газа в ПХГ, но заполненность ее хранилищ сейчас составляет лишь 47%. Доля Нидерландов в балансе ПХГ союза - примерно 8%, но хранилища страны заполнены и того меньше - всего на 38%. Вместе эти две страны держат около четверти всех мощностей хранения газовых запасов ЕС. Поэтому даже высокие показатели других стран не способны быстро исправить общую картину. Несмотря общий на рост поставок, европейский рынок остается напряженным. Эксперты указывают, что для достижения минимального целевого уровня заполненности хранилищ к зиме Европе потребуется почти рекордная скорость закачки газа, добиться которой без дополнительных мер государственной поддержки будет крайне сложно. По оценкам специалистов, ЕС рискует начать отопительный сезон с заполненностью ПХГ на уровне всего 67-76%, что станет историческим минимумом. Кроме того, странам сейчас коммерчески невыгодно закачивать в хранилища дорогой кризисный газ, хранить его и продавать затем зимой гораздо дешевле. В январе Совет ЕС окончательно утвердил регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа. Документ предусматривает постепенный отказ как от трубопроводного газа, так и от СПГ, сохраняя на переходный период возможность исполнения ранее заключенных долгосрочных контрактов. Полный запрет на импорт российского газа должен вступить в силу к концу 2027 года. На этом фоне аналитики объясняют рост закупок российского СПГ тем, что европейские компании продолжают исполнять действующие долгосрочные контракты до вступления ограничений в полную силу. При этом низкий уровень запасов связан не столько с происхождением газа, сколько с последствиями холодной зимы, высоким отбором из ПХГ и необходимостью одновременно компенсировать сокращение поставок. Такое сочетание факторов создает парадоксальную ситуацию: несмотря на рекордные закупки российского СПГ в первой половине года, европейские хранилища газа остаются заполненными значительно хуже, чем в предыдущие годы. При этом еврочиновники продолжают настаивать на реализации курса на полный отказ от надежных поставок российских энергоресурсов.

бельгия

германия

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газ, бельгия, германия, нидерланды, ес, gas infrastructure europe, ямал спг