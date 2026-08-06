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Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России
Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России - 06.08.2026, ПРАЙМ
Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России
Самый заметный рост медианных зарплат с начала года зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%), следует из... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:54+0300
2026-08-06T09:54+0300
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бизнес
финансы
зарплата
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самый заметный рост медианных зарплат с начала года зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%), следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Сильнее всего с начала года зарплатные предложения выросли в вакансиях для геймдизайнеров: плюс 32% до 115 тысяч рублей. На втором месте - операторы колл-центров, им стали предлагать на 28% больше (63,8 тысячи рублей), на третьем месте по динамике дохода оказались машинисты, рост зарплат в вакансиях на 26% (185,5 тысяч рублей)", - говорится в исследовании. Уточняется, что в пятерку лидеров по темпам роста с начала года также вошли кладовщики и приемщики товаров, где медианная зарплата достигла 95,1 тысячи рублей, а также слесари и сантехники - 98,6 тысячи рублей. Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2025 года самые высокие медианные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков - 213,6 тысячи рублей, геологов - 206,7 тысячи рублей, машинистов - 185,5 тысячи рублей, монтажников - 169,8 тысячи рублей и техников-электриков - 123,6 тысячи рублей. Согласно данным исследования, работодатели продолжают повышать зарплаты преимущественно сотрудникам на полной занятости. При этом самые высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются у вахтовиков. Летом 2026 года их предлагаемая медианная зарплата достигла 170 тысяч рублей. В рамках исследования на рынке труда России было проанализировано почти 5 миллионов вакансий за первое полугодие этого года.
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бизнес, финансы, зарплата, россия, общество
Бизнес, Финансы, зарплата, РОССИЯ, Общество
Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России
hh.ru: геймдизайнеры стали лидерами по росту медианных зарплат с начала года
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самый заметный рост медианных зарплат с начала года зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%), следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Сильнее всего с начала года зарплатные предложения выросли в вакансиях для геймдизайнеров: плюс 32% до 115 тысяч рублей. На втором месте - операторы колл-центров, им стали предлагать на 28% больше (63,8 тысячи рублей), на третьем месте по динамике дохода оказались машинисты, рост зарплат в вакансиях на 26% (185,5 тысяч рублей)", - говорится в исследовании.
Уточняется, что в пятерку лидеров по темпам роста с начала года также вошли кладовщики и приемщики товаров, где медианная зарплата достигла 95,1 тысячи рублей, а также слесари и сантехники - 98,6 тысячи рублей.
Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2025 года самые высокие медианные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков - 213,6 тысячи рублей, геологов - 206,7 тысячи рублей, машинистов - 185,5 тысячи рублей, монтажников - 169,8 тысячи рублей и техников-электриков - 123,6 тысячи рублей.
Согласно данным исследования, работодатели продолжают повышать зарплаты преимущественно сотрудникам на полной занятости. При этом самые высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются у вахтовиков. Летом 2026 года их предлагаемая медианная зарплата достигла 170 тысяч рублей.
В рамках исследования на рынке труда России было проанализировано почти 5 миллионов вакансий за первое полугодие этого года.
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