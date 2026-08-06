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Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России

Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России - 06.08.2026, ПРАЙМ

Названы вакансии с наибольшим ростом медианных зарплат в России

Самый заметный рост медианных зарплат с начала года зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%), следует из... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:54+0300

2026-08-06T09:54+0300

2026-08-06T09:54+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самый заметный рост медианных зарплат с начала года зафиксирован у геймдизайнеров (+32%), операторов колл-центров (+28%) и машинистов (+26%), следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Сильнее всего с начала года зарплатные предложения выросли в вакансиях для геймдизайнеров: плюс 32% до 115 тысяч рублей. На втором месте - операторы колл-центров, им стали предлагать на 28% больше (63,8 тысячи рублей), на третьем месте по динамике дохода оказались машинисты, рост зарплат в вакансиях на 26% (185,5 тысяч рублей)", - говорится в исследовании. Уточняется, что в пятерку лидеров по темпам роста с начала года также вошли кладовщики и приемщики товаров, где медианная зарплата достигла 95,1 тысячи рублей, а также слесари и сантехники - 98,6 тысячи рублей. Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2025 года самые высокие медианные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков - 213,6 тысячи рублей, геологов - 206,7 тысячи рублей, машинистов - 185,5 тысячи рублей, монтажников - 169,8 тысячи рублей и техников-электриков - 123,6 тысячи рублей. Согласно данным исследования, работодатели продолжают повышать зарплаты преимущественно сотрудникам на полной занятости. При этом самые высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются у вахтовиков. Летом 2026 года их предлагаемая медианная зарплата достигла 170 тысяч рублей. В рамках исследования на рынке труда России было проанализировано почти 5 миллионов вакансий за первое полугодие этого года.

https://1prime.ru/20260806/prokhorov-872023603.html

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бизнес, финансы, зарплата, россия, общество