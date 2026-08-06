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В России ликвидировали ИП Земфиры*

В России ликвидировали ИП Земфиры* - 06.08.2026, ПРАЙМ

В России ликвидировали ИП Земфиры*

Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:02+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Земфира Рамазанова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2003 году. Согласно документам, 27 июля в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП, которое было удовлетворено. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года. Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В июне 2025 года министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. По данным Shot, Земфира* не так давно продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после ее отъезда.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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