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В России ликвидировали ИП Земфиры* - 06.08.2026, ПРАЙМ
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В России ликвидировали ИП Земфиры*
В России ликвидировали ИП Земфиры* - 06.08.2026, ПРАЙМ
В России ликвидировали ИП Земфиры*
Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. | 06.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Земфира Рамазанова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2003 году. Согласно документам, 27 июля в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП, которое было удовлетворено. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года. Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В июне 2025 года министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. По данным Shot, Земфира* не так давно продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после ее отъезда.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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финансы, россия, рф, москва
Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА
10:02 06.08.2026
 
В России ликвидировали ИП Земфиры*

РИА Новости: ФНС ликвидировала ИП певицы Земфиры в России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Земфира
Певица Земфира - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Земфира Рамазанова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2003 году.
Согласно документам, 27 июля в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП, которое было удовлетворено. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года.
Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В июне 2025 года министерство сообщало, что певица проживает за пределами России.
По данным Shot, Земфира* не так давно продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после ее отъезда.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
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