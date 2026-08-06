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Аналитик назвал причину рекордного роста цен на золото
Аналитик назвал причину рекордного роста цен на золото - 06.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвал причину рекордного роста цен на золото
Цены на золото продемонстрировали самый быстрый однодневный рост за последние полгода благодаря снижению напряженности на Ближнем Востоке, ослаблению доллара и... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:07+0300
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АНКАРА, 6 авг — ПРАЙМ. Цены на золото продемонстрировали самый быстрый однодневный рост за последние полгода благодаря снижению напряженности на Ближнем Востоке, ослаблению доллара и ряду других факторов, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. "Сочетание позитивных сигналов с Ближнего Востока, снижения нефтяных цен, ослабления инфляционных рисков и доллара стало ключевым фактором резкого роста стоимости золота", — сказал Дашдемир. По его словам, цена тройской унции золота по итогам торгов среды выросла на 4,18%, закрывшись на уровне 4 247 долларов. Это стало самым быстрым дневным ростом с начала февраля. В четверг утром стоимость унции продолжила повышаться, достигнув 4 293 долларов, а в ходе первых торгов поднималась до 4 302 долларов — максимума примерно за полтора месяца. Дашдемир пояснил, что поддержку такому росту оказали сообщения о прогрессе на переговорах по поводу Ближнего Востока. Надежды на скорое полное открытие Ормузского пролива усилились после заявления Ирана о достижении договоренности с Оманом по вопросам судоходства и подготовке совместного заявления. Он также обратил внимание, что стабилизация цен на нефть вблизи 80 долларов за баррель и ожидания их дальнейшего снижения в случае достижения соглашения способствуют ослаблению инфляционного давления. Кроме того, эксперт указал на снижение индекса доллара до 99,66 пункта и падение доходности двухлетних казначейских облигаций США с 4,35% до 4,18%. По словам Дашдемира, рынок также пересмотрел ожидания относительно политики Федеральной резервной системы США. Если месяц назад вероятность повышения учетной ставки в сентябре оценивалась более чем в 80%, то сейчас она снизилась примерно до 55%. Дополнительную поддержку оказала "слабая" американская макроэкономическая статистика, считает Дашдемир.
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мировая экономика, ближний восток, сша, турция, центральные банки, золото
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ТУРЦИЯ, центральные банки, золото
Аналитик назвал причину рекордного роста цен на золото
Дашдемир: слабый доллар и ситуация на Ближнем Востоке вызвали рекордный рост цен на золото
АНКАРА, 6 авг — ПРАЙМ. Цены на золото продемонстрировали самый быстрый однодневный рост за последние полгода благодаря снижению напряженности на Ближнем Востоке, ослаблению доллара и ряду других факторов, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир.
"Сочетание позитивных сигналов с Ближнего Востока
, снижения нефтяных цен, ослабления инфляционных рисков и доллара стало ключевым фактором резкого роста стоимости золота", — сказал Дашдемир.
По его словам, цена тройской унции золота по итогам торгов среды выросла на 4,18%, закрывшись на уровне 4 247 долларов. Это стало самым быстрым дневным ростом с начала февраля. В четверг утром стоимость унции продолжила повышаться, достигнув 4 293 долларов, а в ходе первых торгов поднималась до 4 302 долларов — максимума примерно за полтора месяца.
Дашдемир пояснил, что поддержку такому росту оказали сообщения о прогрессе на переговорах по поводу Ближнего Востока. Надежды на скорое полное открытие Ормузского пролива
усилились после заявления Ирана
о достижении договоренности с Оманом
по вопросам судоходства и подготовке совместного заявления.
Он также обратил внимание, что стабилизация цен на нефть вблизи 80 долларов за баррель и ожидания их дальнейшего снижения в случае достижения соглашения способствуют ослаблению инфляционного давления.
Кроме того, эксперт указал на снижение индекса доллара до 99,66 пункта и падение доходности двухлетних казначейских облигаций США
с 4,35% до 4,18%.
По словам Дашдемира, рынок также пересмотрел ожидания относительно политики Федеральной резервной системы США. Если месяц назад вероятность повышения учетной ставки в сентябре оценивалась более чем в 80%, то сейчас она снизилась примерно до 55%.
Дополнительную поддержку оказала "слабая" американская макроэкономическая статистика, считает Дашдемир.
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