https://1prime.ru/20260806/zoloto-872070370.html

Аналитик назвал причину рекордного роста цен на золото

Аналитик назвал причину рекордного роста цен на золото - 06.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик назвал причину рекордного роста цен на золото

Цены на золото продемонстрировали самый быстрый однодневный рост за последние полгода благодаря снижению напряженности на Ближнем Востоке, ослаблению доллара и... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:07+0300

2026-08-06T09:07+0300

2026-08-06T09:07+0300

экономика

мировая экономика

ближний восток

сша

турция

центральные банки

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_0:29:3536:2019_1920x0_80_0_0_94f681343eb8889cda7f6b66423a1561.jpg

АНКАРА, 6 авг — ПРАЙМ. Цены на золото продемонстрировали самый быстрый однодневный рост за последние полгода благодаря снижению напряженности на Ближнем Востоке, ослаблению доллара и ряду других факторов, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. "Сочетание позитивных сигналов с Ближнего Востока, снижения нефтяных цен, ослабления инфляционных рисков и доллара стало ключевым фактором резкого роста стоимости золота", — сказал Дашдемир. По его словам, цена тройской унции золота по итогам торгов среды выросла на 4,18%, закрывшись на уровне 4 247 долларов. Это стало самым быстрым дневным ростом с начала февраля. В четверг утром стоимость унции продолжила повышаться, достигнув 4 293 долларов, а в ходе первых торгов поднималась до 4 302 долларов — максимума примерно за полтора месяца. Дашдемир пояснил, что поддержку такому росту оказали сообщения о прогрессе на переговорах по поводу Ближнего Востока. Надежды на скорое полное открытие Ормузского пролива усилились после заявления Ирана о достижении договоренности с Оманом по вопросам судоходства и подготовке совместного заявления. Он также обратил внимание, что стабилизация цен на нефть вблизи 80 долларов за баррель и ожидания их дальнейшего снижения в случае достижения соглашения способствуют ослаблению инфляционного давления. Кроме того, эксперт указал на снижение индекса доллара до 99,66 пункта и падение доходности двухлетних казначейских облигаций США с 4,35% до 4,18%. По словам Дашдемира, рынок также пересмотрел ожидания относительно политики Федеральной резервной системы США. Если месяц назад вероятность повышения учетной ставки в сентябре оценивалась более чем в 80%, то сейчас она снизилась примерно до 55%. Дополнительную поддержку оказала "слабая" американская макроэкономическая статистика, считает Дашдемир.

https://1prime.ru/20260806/nra-872047297.html

ближний восток

сша

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, сша, турция, центральные банки, золото