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Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки из-за звонка анонима
Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки из-за звонка анонима - 14.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки из-за звонка анонима
Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки здания из-за звонка анонима, сообщили в пресс-службе авиагавани. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:39+0300
2026-08-14T14:39+0300
2026-08-14T14:39+0300
бизнес
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ОМСК, 14 авг - ПРАЙМ. Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки здания из-за звонка анонима, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Персонал и пассажиры аэропорта в Омске ранее были эвакуированы после анонимного звонка об угрозе, на место вызвали оперативные службы.
"Уважаемые пассажиры! Все оперативные мероприятия завершены, каких-либо угроз не обнаружено. Аэропорт вернулся к обычной работе, идет регистрация на рейсы", - сообщили в пресс-службе.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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бизнес
Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки из-за звонка анонима
Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки из-за звонка анонима
ОМСК, 14 авг - ПРАЙМ. Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки здания из-за звонка анонима, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Персонал и пассажиры аэропорта в Омске ранее были эвакуированы после анонимного звонка об угрозе, на место вызвали оперативные службы.
"Уважаемые пассажиры! Все оперативные мероприятия завершены, каких-либо угроз не обнаружено. Аэропорт вернулся к обычной работе, идет регистрация на рейсы", - сообщили в пресс-службе.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.