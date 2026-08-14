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Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки из-за звонка анонима

Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки из-за звонка анонима - 14.08.2026, ПРАЙМ

Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки из-за звонка анонима

Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки здания из-за звонка анонима, сообщили в пресс-службе авиагавани. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T14:39+0300

2026-08-14T14:39+0300

2026-08-14T14:39+0300

бизнес

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ОМСК, 14 авг - ПРАЙМ. Аэропорт в Омске возобновил работу после проверки здания из-за звонка анонима, сообщили в пресс-службе авиагавани. Персонал и пассажиры аэропорта в Омске ранее были эвакуированы после анонимного звонка об угрозе, на место вызвали оперативные службы. "Уважаемые пассажиры! Все оперативные мероприятия завершены, каких-либо угроз не обнаружено. Аэропорт вернулся к обычной работе, идет регистрация на рейсы", - сообщили в пресс-службе. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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