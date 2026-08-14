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На Запорожской АЭС начался ремонт дизель-генератора

На Запорожской АЭС начался ремонт дизель-генератора - 14.08.2026, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС начался ремонт дизель-генератора

Капитальный ремонт одного из дизель-генераторов, предназначенных для обеспечения нужд станции электропитанием в случае отсутствия внешнего энергоснабжения,... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T14:24+0300

2026-08-14T14:24+0300

2026-08-14T16:30+0300

энергодар

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Капитальный ремонт одного из дизель-генераторов, предназначенных для обеспечения нужд станции электропитанием в случае отсутствия внешнего энергоснабжения, начат на Запорожской АЭС, он продлится до полутора месяцев, сообщила пресс-служба станции. "Начался капитальный ремонт одного из дизель-генераторов. Это один из автономных источников питания систем безопасности. За время эксплуатации станции в условиях внешних воздействий дизель-генераторы уже неоднократно доказывали свою надежность: при полной потере внешнего электроснабжения именно резервные дизель-генераторы обеспечивали питание собственных нужд станции, отвечающих за безопасность" , - сообщили в пресс-службе. Продолжительность ремонта составит около 45 суток. Специалисты приступили к разборке и дефектации основных узлов. Все блоки станции находятся в режиме "холодный останов", напомнили на ЗАЭС. Но, как отметили в пресс-службе, это не означает остановку работы станции. Специалисты продолжают обслуживать оборудование, выполнять ремонты и поддерживать его готовность к дальнейшей безопасной эксплуатации. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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энергодар, запорожская аэс, россия