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На Запорожской АЭС начался ремонт дизель-генератора - 14.08.2026, ПРАЙМ
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На Запорожской АЭС начался ремонт дизель-генератора
На Запорожской АЭС начался ремонт дизель-генератора - 14.08.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС начался ремонт дизель-генератора
Капитальный ремонт одного из дизель-генераторов, предназначенных для обеспечения нужд станции электропитанием в случае отсутствия внешнего энергоснабжения,... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:24+0300
2026-08-14T16:30+0300
энергодар
запорожская аэс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Капитальный ремонт одного из дизель-генераторов, предназначенных для обеспечения нужд станции электропитанием в случае отсутствия внешнего энергоснабжения, начат на Запорожской АЭС, он продлится до полутора месяцев, сообщила пресс-служба станции. "Начался капитальный ремонт одного из дизель-генераторов. Это один из автономных источников питания систем безопасности. За время эксплуатации станции в условиях внешних воздействий дизель-генераторы уже неоднократно доказывали свою надежность: при полной потере внешнего электроснабжения именно резервные дизель-генераторы обеспечивали питание собственных нужд станции, отвечающих за безопасность" , - сообщили в пресс-службе. Продолжительность ремонта составит около 45 суток. Специалисты приступили к разборке и дефектации основных узлов. Все блоки станции находятся в режиме "холодный останов", напомнили на ЗАЭС. Но, как отметили в пресс-службе, это не означает остановку работы станции. Специалисты продолжают обслуживать оборудование, выполнять ремонты и поддерживать его готовность к дальнейшей безопасной эксплуатации. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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энергодар, запорожская аэс, россия
Энергодар, Запорожская АЭС, РОССИЯ
14:24 14.08.2026 (обновлено: 16:30 14.08.2026)
 
На Запорожской АЭС начался ремонт дизель-генератора

Капитальный ремонт дизель-генератора на ЗАЭС продлится до полутора месяцев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Капитальный ремонт одного из дизель-генераторов, предназначенных для обеспечения нужд станции электропитанием в случае отсутствия внешнего энергоснабжения, начат на Запорожской АЭС, он продлится до полутора месяцев, сообщила пресс-служба станции.
"Начался капитальный ремонт одного из дизель-генераторов. Это один из автономных источников питания систем безопасности. За время эксплуатации станции в условиях внешних воздействий дизель-генераторы уже неоднократно доказывали свою надежность: при полной потере внешнего электроснабжения именно резервные дизель-генераторы обеспечивали питание собственных нужд станции, отвечающих за безопасность" , - сообщили в пресс-службе.
Продолжительность ремонта составит около 45 суток. Специалисты приступили к разборке и дефектации основных узлов.
Все блоки станции находятся в режиме "холодный останов", напомнили на ЗАЭС. Но, как отметили в пресс-службе, это не означает остановку работы станции. Специалисты продолжают обслуживать оборудование, выполнять ремонты и поддерживать его готовность к дальнейшей безопасной эксплуатации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
 
ЭнергодарЗапорожская АЭСРОССИЯ
 
 
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