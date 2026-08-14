https://1prime.ru/20260814/agentstvo-872403676.html

Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала"

Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала" - 14.08.2026, ПРАЙМ

Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала"

Китайское государственное агентство Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала" на уровне "iBBB+" по международной шкале и "AAA" по... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:16+0300

2026-08-14T19:16+0300

2026-08-14T19:16+0300

финансы

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

гонконгская фондовая биржа

glencore

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872403676.jpg?1786724213

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Китайское государственное агентство Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала" на уровне "iBBB+" по международной шкале и "AAA" по китайской шкале, оба рейтинга со стабильным прогнозом, следует из сообщения компании на Гонконгской фондовой бирже. В апреле 2025 года "Русал" сообщал, что данное агентство присвоило компании умеренный рейтинг "iBBB+" по международной шкале и высочайший "AAA" по китайской национальной шкале со стабильным прогнозом. "Присвоен кредитный рейтинг эмитенту на уровне AAA (по национальной шкале Китая), прогноз "стабильный"… Эмитенту присвоен кредитный рейтинг iBBB+ (по международной шкале), прогноз "стабильный"… Полное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd", - сказано в сообщении. Кроме того, алюминиевый производитель получил рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом от крупнейшего рейтингового агентства Китая China Chengxin International Credit Rating в июне прошлого года. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, гонконгская фондовая биржа, glencore