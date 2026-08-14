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Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала" - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала"
Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала" - 14.08.2026, ПРАЙМ
Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала"
Китайское государственное агентство Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала" на уровне "iBBB+" по международной шкале и "AAA" по... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:16+0300
2026-08-14T19:16+0300
финансы
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
русал
гонконгская фондовая биржа
glencore
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Китайское государственное агентство Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала" на уровне "iBBB+" по международной шкале и "AAA" по китайской шкале, оба рейтинга со стабильным прогнозом, следует из сообщения компании на Гонконгской фондовой бирже. В апреле 2025 года "Русал" сообщал, что данное агентство присвоило компании умеренный рейтинг "iBBB+" по международной шкале и высочайший "AAA" по китайской национальной шкале со стабильным прогнозом. "Присвоен кредитный рейтинг эмитенту на уровне AAA (по национальной шкале Китая), прогноз "стабильный"… Эмитенту присвоен кредитный рейтинг iBBB+ (по международной шкале), прогноз "стабильный"… Полное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd", - сказано в сообщении. Кроме того, алюминиевый производитель получил рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом от крупнейшего рейтингового агентства Китая China Chengxin International Credit Rating в июне прошлого года. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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192
40
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40
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5
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финансы, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, гонконгская фондовая биржа, glencore
Финансы, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, Гонконгская фондовая биржа, Glencore
19:16 14.08.2026
 
Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала"

Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала"

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Китайское государственное агентство Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала" на уровне "iBBB+" по международной шкале и "AAA" по китайской шкале, оба рейтинга со стабильным прогнозом, следует из сообщения компании на Гонконгской фондовой бирже.
В апреле 2025 года "Русал" сообщал, что данное агентство присвоило компании умеренный рейтинг "iBBB+" по международной шкале и высочайший "AAA" по китайской национальной шкале со стабильным прогнозом.
"Присвоен кредитный рейтинг эмитенту на уровне AAA (по национальной шкале Китая), прогноз "стабильный"… Эмитенту присвоен кредитный рейтинг iBBB+ (по международной шкале), прогноз "стабильный"… Полное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd", - сказано в сообщении.
Кроме того, алюминиевый производитель получил рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом от крупнейшего рейтингового агентства Китая China Chengxin International Credit Rating в июне прошлого года.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
 
ФинансыКИТАЙОлег ДерипаскаВиктор ВексельбергРусалГонконгская фондовая биржаGlencore
 
 
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