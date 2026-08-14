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Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала"
Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала" - 14.08.2026, ПРАЙМ
Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала"
Китайское государственное агентство Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала" на уровне "iBBB+" по международной шкале и "AAA" по... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:16+0300
2026-08-14T19:16+0300
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финансы
китай
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русал
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Китайское государственное агентство Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала" на уровне "iBBB+" по международной шкале и "AAA" по китайской шкале, оба рейтинга со стабильным прогнозом, следует из сообщения компании на Гонконгской фондовой бирже.
В апреле 2025 года "Русал" сообщал, что данное агентство присвоило компании умеренный рейтинг "iBBB+" по международной шкале и высочайший "AAA" по китайской национальной шкале со стабильным прогнозом.
"Присвоен кредитный рейтинг эмитенту на уровне AAA (по национальной шкале Китая), прогноз "стабильный"… Эмитенту присвоен кредитный рейтинг iBBB+ (по международной шкале), прогноз "стабильный"… Полное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd", - сказано в сообщении.
Кроме того, алюминиевый производитель получил рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом от крупнейшего рейтингового агентства Китая China Chengxin International Credit Rating в июне прошлого года.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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финансы, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, гонконгская фондовая биржа, glencore
Финансы, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, Гонконгская фондовая биржа, Glencore
Китайское агентство сохранило кредитный рейтинг "Русала"
Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала"
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Китайское государственное агентство Dagong Global Credit Rating сохранило кредитный рейтинг "Русала" на уровне "iBBB+" по международной шкале и "AAA" по китайской шкале, оба рейтинга со стабильным прогнозом, следует из сообщения компании на Гонконгской фондовой бирже.
В апреле 2025 года "Русал" сообщал, что данное агентство присвоило компании умеренный рейтинг "iBBB+" по международной шкале и высочайший "AAA" по китайской национальной шкале со стабильным прогнозом.
"Присвоен кредитный рейтинг эмитенту на уровне AAA (по национальной шкале Китая), прогноз "стабильный"… Эмитенту присвоен кредитный рейтинг iBBB+ (по международной шкале), прогноз "стабильный"… Полное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd", - сказано в сообщении.
Кроме того, алюминиевый производитель получил рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом от крупнейшего рейтингового агентства Китая China Chengxin International Credit Rating в июне прошлого года.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.