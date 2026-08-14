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Минсельхоз: аграрии обеспечены топливом в полном объеме - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз: аграрии обеспечены топливом в полном объеме
Минсельхоз: аграрии обеспечены топливом в полном объеме - 14.08.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз: аграрии обеспечены топливом в полном объеме
Российские предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме, уборочная кампания проходит штатно, сообщило правительство России. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:41+0300
2026-08-14T19:41+0300
сельское хозяйство
россия
александр новак
минсельхоз
минвостокразвития
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российские предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме, уборочная кампания проходит штатно, сообщило правительство России. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. "Согласно данным Минсельхоза, предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении по итогам совещания. Новак поручил держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, добавляется в сообщении. Кабмин в июле утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.
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сельское хозяйство, россия, александр новак, минсельхоз, минвостокразвития
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Александр Новак, Минсельхоз, Минвостокразвития
19:41 14.08.2026
 
Минсельхоз: аграрии обеспечены топливом в полном объеме

Кабмин: аграрии обеспечены топливом в полном объеме, уборочная кампания проходит штатно

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российские предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме, уборочная кампания проходит штатно, сообщило правительство России.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний.
"Согласно данным Минсельхоза, предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении по итогам совещания.
Новак поручил держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, добавляется в сообщении.
Кабмин в июле утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯАлександр НовакМинсельхозМинвостокразвития
 
 
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