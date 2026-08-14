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Минсельхоз: аграрии обеспечены топливом в полном объеме

Минсельхоз: аграрии обеспечены топливом в полном объеме - 14.08.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз: аграрии обеспечены топливом в полном объеме

Российские предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме, уборочная кампания проходит штатно, сообщило правительство России. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:41+0300

2026-08-14T19:41+0300

2026-08-14T19:41+0300

сельское хозяйство

россия

александр новак

минсельхоз

минвостокразвития

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российские предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме, уборочная кампания проходит штатно, сообщило правительство России. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. "Согласно данным Минсельхоза, предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении по итогам совещания. Новак поручил держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, добавляется в сообщении. Кабмин в июле утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, александр новак, минсельхоз, минвостокразвития