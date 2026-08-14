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Российский рынок акций к закрытию упал на 4,29%

Российский рынок акций к закрытию упал на 4,29% - 14.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций к закрытию упал на 4,29%

Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 4,29%, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:16+0300

2026-08-14T19:16+0300

2026-08-14T19:16+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 4,29%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 4,29%, до 2136,35 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,35%.

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2026

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