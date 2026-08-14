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Российский рынок акций к закрытию упал на 4,29% - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций к закрытию упал на 4,29%
Российский рынок акций к закрытию упал на 4,29% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций к закрытию упал на 4,29%
Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 4,29%, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:16+0300
2026-08-14T19:16+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 4,29%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 4,29%, до 2136,35 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,35%.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги, биржевые торги
19:16 14.08.2026
 
Российский рынок акций к закрытию упал на 4,29%

Рынок акций РФ за неделю упал на 4,29%, до 2136 пункта

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 4,29%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 4,29%, до 2136,35 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,35%.
 
ЭкономикаРынокАкцииРОССИЯМосбиржаТоргибиржевые торги
 
 
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