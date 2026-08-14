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Акции американских производителей дронов растут после сообщения о пошлинах

Акции американских производителей дронов растут после сообщения о пошлинах - 14.08.2026, ПРАЙМ

Акции американских производителей дронов растут после сообщения о пошлинах

Акции американских производителей беспилотников растут в пятницу после сообщения Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп вводит пошлины на... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T20:17+0300

2026-08-14T20:17+0300

2026-08-14T20:17+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Акции американских производителей беспилотников растут в пятницу после сообщения Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп вводит пошлины на иностранные дроны и комплектующие к ним, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. В ходе торгов пятницы акции компании Unusual Machines, производителя комплектующих для дронов, которую поддерживает Дональд Трамп-младший, росли на 25%. Бумаги Powerus, проводящей первичное публичное размещение акций в рамках сделки с участием Трампа-младшего и Эрика Трампа, поднимались на 9,5%. Акции Red Cat Holdings также дорожали - на 7,33%, бумаги AeroVironment поднимались в цене примерно на 10%, Kratos Defense & Security Solutions - на 6,9%. Из сообщения Белого дома, опубликованного в ночь на пятницу, следует, что максимальная пошлина в 100% будет распространяться на беспилотники, наиболее чувствительные с точки зрения национальной безопасности США. В том числе - аппараты с максимальной взлетной массой свыше 25 килограммов и с функцией тепловизионной съемки, а также на док-станции и критически важные компоненты к ним. Пошлина в 25% вводится на более мелкие беспилотники без таких характеристик и на прочие комплектующие. Новые пошлины вступают в силу через 21 день после подписания. Для компонентов беспилотников, не относящихся к особо чувствительным, пошлины вступают в силу через 180 дней после подписания. "Мы считаем, что уже сейчас ясно одно - наибольшего выигрыша добьется американская промышленная база беспилотников", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Needham & Co. Остина Бохлига (Austin Bohlig).

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