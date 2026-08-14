https://1prime.ru/20260814/analitiki-872406090.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и рубля

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и рубля - 14.08.2026, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T22:11+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующую неделю вырастет на 0,3% - до 2143 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится на 1 доллар и составит 87,3 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится на 0,5 цента и составит 1,15 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 22 копейки и составит 12,32 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, опустится на 54 копейки, до 84 рублей, евро – на 2,13 рубля, до 95,38 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "По нашим прогнозам, динамика российского фондового рынка на предстоящей неделе останется чувствительной к трем ключевым факторам: конъюнктуре нефтяного рынка, геополитической обстановке и потоку корпоративных отчетов по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2026 года", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В середине недели отчет по МСФО опубликует МКПАО "Циан", в конце недели по МСФО отчитаются "Ренессанс Страхование" и банк "Санкт-Петербург", напомнила она. "Инвесторы в первую очередь будут ждать геополитических новостей, а также продолжат следить за валютными и сырьевыми котировками, инфляционной статистикой, сигналами ЦБ, корпоративными новостями", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир Инвестиций". В среду ЦБ опубликует информацию по инфляционным ожиданиям населения в августе, Росстат – недельный отчет по инфляции и данные по ценам производителей за июль, отметил он. "Ожидания, связанные с возвращением Минфина РФ на рынок ОФЗ, показатель недельной инфляции и уровень ставок денежного рынка будут определять движение на рынке облигаций. Сохранение структурного дефицита ликвидности в банковском секторе РФ будет способствовать консолидации уровня ставок РЕПО на уровне, близком к 14%", - рассказала Александра Аникина из УК "Регион Эссет Менеджмент". На фоне роста ставок денежного рынка и публикуемой эмитентами отчетности может вырасти премия в доходности корпоративных облигаций к ОФЗ, добавила она. "Отсутствие позитивных шагов на геополитическом направлении, выступавших фактором поддержки спроса на российские акции в июле, продолжит стимулировать продажи. Дополнительным сдерживающим фактором выступают сохраняющиеся риски замедления экономического роста, а также растущая вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банком России на сентябрьском заседании", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "На следующей неделе динамику мировых рынков во многом определят геополитические новости. Ожидания скорого достижения перемирия с Ираном вновь не оправдались, но пока мы все же не увидели нового фактического раунда эскалации", - делится Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Для российских торговых площадок основным драйвером продолжат выступать геополитические новости, добавил он. Рубль скорректируется вверх Для российской валюты в моменте сложился "идеальный шторм": опасения дальнейшего выпадения экспортных доходов, покупки валюты в рамках импорта топлива и общая волатильность на рынке РФ добавились к прошлым факторам давления, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне в моменте есть риски движения курса к 12,6 рубля за юань, но в дальнейшем мы все же видим перспективы к коррекционному укреплению рубля – как на фоне ослабления спроса на валюту, так и на фоне возможного роста экспорта в ответ на отмену ограничений на поставки дизеля", - добавляет он. Технически краткосрочный потолок для доллара – 85 рублей, для евро – 97,5 рубля, для юаня – 12,6 рубля, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "C большой вероятностью на будущей неделе последует откат курсов к 82-83 рублям, 95-96 рублям и 12,1-12,3 рубля соответственно. Могут сказаться завершение продаж в акциях, приближение налогового периода, перекладка в курс возросших с середины-конца июля цен на нефть", - добавляет он. Курс рубля может перейти к восстановлению, что обусловлено совокупностью технических и фундаментальных факторов, полагает Зварич из ПСБ. "Так, юань достиг уровень сопротивления в 12,5 рубля, что может спровоцировать фиксацию прибыли участниками рынка по длинным позициям в китайской валюте и, соответственно, увеличение предложения иностранной валюты. Дополнительную поддержку рублю способно оказать улучшение ситуации с валютной ликвидностью", - говорит он. Кроме того, постепенное наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров связано с ростом цен на нефть в июле. "В сложившихся условиях ожидаем стабилизацию курса юаня в середине диапазона 12–12,5 рубля, а курс доллара — в районе 82,5 рубля", - резюмирует Зварич. Динамика индексов Индекс акций Московской биржи продолжит консолидацию в диапазоне 2150-2250 пунктов, прогнозирует Аникина из УК "Регион Эссет Менеджмент". "Российский фондовый рынок в середине августа, вероятно, продолжит ориентироваться на технические уровни и геополитические сигналы. В частности, сохранение напряженности в украинском конфликте может привести к дальнейшему падению индекса Мосбиржи в район следующей поддержки 2050 пунктов (район нижней полосы Боллинджера дневного графика), а далее – к минимуму текущего года - 1898 пунктам", - анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Если в ближайшие дни все же будет объявлено о прибытии представителей США в РФ, у инвесторов вновь появится надежда на деэскалацию, что способно вернуть индекс Мосбиржи к 2250 пунктам, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Прогноз по индексу Мосбиржи на следующую неделю предполагает его снижение в диапазон 2000–2100 пунктов, при этом давление на котировки может наблюдаться в большинстве отраслевых сегментов", - прогнозирует Зварич из ПСБ. "На наш взгляд, коррекционное движение может остановиться в зоне 2100-2120 пунктов по индексу Мосбиржи, и от этой поддержки может сформироваться отскок с первой целью 2200 пунктов", - заключает Смирнов из "БКС Мир инвестиций".

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рынок, акции, индексы, иран, сша, богдан зварич, елена кожухова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", псб