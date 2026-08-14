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Очередной грузовой поезд доставит в Армению более 400 тонн пшеницы

Очередной грузовой поезд доставит в Армению более 400 тонн пшеницы - 14.08.2026, ПРАЙМ

Очередной грузовой поезд доставит в Армению более 400 тонн пшеницы

Очередной грузовой поезд доставит более 400 тонн российской пшеницы из Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские железные дороги"... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:10+0300

2026-08-14T19:10+0300

2026-08-14T19:10+0300

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БАКУ, 14 авг - ПРАЙМ. Очередной грузовой поезд доставит более 400 тонн российской пшеницы из Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Азербайджан в конце октября 2025 года снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию. "Со станции Баладжары (в черте Баку – ред.) отправлен грузовой состав из шести вагонов, который доставит пшеницу из России в Армению транзитом через Грузию. Совокупная масса перевозимой пшеницы достигает 420 тонн", - сообщили в АЖД. Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 40 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 67 тысяч тонн древесины. Также из Азербайджана в Армению были экспортированы нефтепродукты: около 15 тысяч тонн дизельного топлива и около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

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бизнес, россия, армения, азербайджан, баку