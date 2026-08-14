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Две баржи в Пакше готовы к затоплению
Две баржи в Пакше готовы к затоплению - 14.08.2026, ПРАЙМ
Две баржи в Пакше готовы к затоплению
Две баржи в Пакше готовы к затоплению с целью повышения уровня в Дунае для охлаждения реакторов АЭС "Пакш", заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:23+0300
2026-08-14T20:23+0300
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БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Две баржи в Пакше готовы к затоплению с целью повышения уровня в Дунае для охлаждения реакторов АЭС "Пакш", заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Сообщаю из Пакша: 80-метровые баржи скоро будут готовы к контролируемому затоплению. Цель - временно поднять уровень воды в Дунае. Параллельно ведется и строительство плотин", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.
С вечера понедельника на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом, станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.
В Венгрии с субботы понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.
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венгрия, аэс "пакш", facebook
ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Facebook
Две баржи в Пакше готовы к затоплению
Премьер Венгрии Мадьяр: две баржи в Пакше готовы к затоплению
БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Две баржи в Пакше готовы к затоплению с целью повышения уровня в Дунае для охлаждения реакторов АЭС "Пакш", заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Сообщаю из Пакша: 80-метровые баржи скоро будут готовы к контролируемому затоплению. Цель - временно поднять уровень воды в Дунае. Параллельно ведется и строительство плотин", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.
С вечера понедельника на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом, станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.
В Венгрии с субботы понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.