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Две баржи в Пакше готовы к затоплению

Две баржи в Пакше готовы к затоплению - 14.08.2026, ПРАЙМ

Две баржи в Пакше готовы к затоплению

Две баржи в Пакше готовы к затоплению с целью повышения уровня в Дунае для охлаждения реакторов АЭС "Пакш", заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T20:23+0300

2026-08-14T20:23+0300

2026-08-14T20:23+0300

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БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Две баржи в Пакше готовы к затоплению с целью повышения уровня в Дунае для охлаждения реакторов АЭС "Пакш", заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. "Сообщаю из Пакша: 80-метровые баржи скоро будут готовы к контролируемому затоплению. Цель - временно поднять уровень воды в Дунае. Параллельно ведется и строительство плотин", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. С вечера понедельника на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом, станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч. В Венгрии с субботы понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.

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венгрия, аэс "пакш", facebook