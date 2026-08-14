Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Две баржи в Пакше готовы к затоплению - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/barzha-872405143.html
Две баржи в Пакше готовы к затоплению
Две баржи в Пакше готовы к затоплению - 14.08.2026, ПРАЙМ
Две баржи в Пакше готовы к затоплению
Две баржи в Пакше готовы к затоплению с целью повышения уровня в Дунае для охлаждения реакторов АЭС "Пакш", заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:23+0300
2026-08-14T20:23+0300
венгрия
аэс "пакш"
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872405143.jpg?1786728200
БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Две баржи в Пакше готовы к затоплению с целью повышения уровня в Дунае для охлаждения реакторов АЭС "Пакш", заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. "Сообщаю из Пакша: 80-метровые баржи скоро будут готовы к контролируемому затоплению. Цель - временно поднять уровень воды в Дунае. Параллельно ведется и строительство плотин", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. С вечера понедельника на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом, станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч. В Венгрии с субботы понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, аэс "пакш", facebook
ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Facebook
20:23 14.08.2026
 
Две баржи в Пакше готовы к затоплению

Премьер Венгрии Мадьяр: две баржи в Пакше готовы к затоплению

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Две баржи в Пакше готовы к затоплению с целью повышения уровня в Дунае для охлаждения реакторов АЭС "Пакш", заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Сообщаю из Пакша: 80-метровые баржи скоро будут готовы к контролируемому затоплению. Цель - временно поднять уровень воды в Дунае. Параллельно ведется и строительство плотин", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.
С вечера понедельника на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом, станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.
В Венгрии с субботы понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.
 
ВЕНГРИЯАЭС "Пакш"Facebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала