Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/chekunkov-872315841.html
Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек
Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек - 14.08.2026, ПРАЙМ
Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек
Число туристов из России, посетивших Таиланд, может достигнуть 2 миллионов человек в 2026 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:23+0300
2026-08-14T16:30+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
дальний восток
алексей чекунков
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/04/841510498_0:352:2401:1702_1920x0_80_0_0_3bfb1455935c1e1ec3d34062ca7ab41c.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших Таиланд, может достигнуть 2 миллионов человек в 2026 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по итогам пленарного заседания девятой смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. "Российский турпоток в Таиланд уже превышает показатели, которые были до ковида. В прошлом году Таиланд посетили почти 1,9 миллиона человек, в этом году, думаю, мы можем выйти на показатель в 2 миллиона", - сказал Чекунков. Он отметил, что сейчас все полеты выполняет российская сторона, и туристический поток из Таиланда в Россию пока значительно ниже. Министр пригласил таиландскую сторону активнее развивать авиасообщение между двумя странами.
таиланд
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/04/841510498_59:0:2328:1702_1920x0_80_0_0_4aed4dadab142efd66f29b7df4ed7c5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, таиланд, дальний восток, алексей чекунков
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, Дальний Восток, Алексей Чекунков
14:23 14.08.2026 (обновлено: 16:30 14.08.2026)
 
Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек

Чекунков: турпоток из России, посетивших Таиланд в 2026 году, может достичь 2 миллионов

© Unsplash/Waranont (Joe)Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/Waranont (Joe)
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших Таиланд, может достигнуть 2 миллионов человек в 2026 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по итогам пленарного заседания девятой смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.
"Российский турпоток в Таиланд уже превышает показатели, которые были до ковида. В прошлом году Таиланд посетили почти 1,9 миллиона человек, в этом году, думаю, мы можем выйти на показатель в 2 миллиона", - сказал Чекунков.
Он отметил, что сейчас все полеты выполняет российская сторона, и туристический поток из Таиланда в Россию пока значительно ниже. Министр пригласил таиландскую сторону активнее развивать авиасообщение между двумя странами.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДДальний ВостокАлексей Чекунков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала