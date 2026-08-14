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Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек
Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек - 14.08.2026, ПРАЙМ
Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек
Число туристов из России, посетивших Таиланд, может достигнуть 2 миллионов человек в 2026 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:23+0300
2026-08-14T14:23+0300
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туризм
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таиланд
дальний восток
алексей чекунков
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших Таиланд, может достигнуть 2 миллионов человек в 2026 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по итогам пленарного заседания девятой смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. "Российский турпоток в Таиланд уже превышает показатели, которые были до ковида. В прошлом году Таиланд посетили почти 1,9 миллиона человек, в этом году, думаю, мы можем выйти на показатель в 2 миллиона", - сказал Чекунков. Он отметил, что сейчас все полеты выполняет российская сторона, и туристический поток из Таиланда в Россию пока значительно ниже. Министр пригласил таиландскую сторону активнее развивать авиасообщение между двумя странами.
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туризм, бизнес, россия, таиланд, дальний восток, алексей чекунков
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, Дальний Восток, Алексей Чекунков
Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек
Чекунков: турпоток из России, посетивших Таиланд в 2026 году, может достичь 2 миллионов