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Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек

Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек - 14.08.2026, ПРАЙМ

Поток туристов из России в Таиланд может достичь 2 миллиона человек

Число туристов из России, посетивших Таиланд, может достигнуть 2 миллионов человек в 2026 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T14:23+0300

2026-08-14T14:23+0300

2026-08-14T16:30+0300

туризм

бизнес

россия

таиланд

дальний восток

алексей чекунков

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Число туристов из России, посетивших Таиланд, может достигнуть 2 миллионов человек в 2026 году, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по итогам пленарного заседания девятой смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. "Российский турпоток в Таиланд уже превышает показатели, которые были до ковида. В прошлом году Таиланд посетили почти 1,9 миллиона человек, в этом году, думаю, мы можем выйти на показатель в 2 миллиона", - сказал Чекунков. Он отметил, что сейчас все полеты выполняет российская сторона, и туристический поток из Таиланда в Россию пока значительно ниже. Министр пригласил таиландскую сторону активнее развивать авиасообщение между двумя странами.

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туризм, бизнес, россия, таиланд, дальний восток, алексей чекунков