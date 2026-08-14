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В CoBank рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

В CoBank рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 14.08.2026, ПРАЙМ

В CoBank рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Перебои в поставках удобрений и высокие цены на сырье в мире будут сохраняться на протяжении следующих нескольких лет из-за ситуации на Ближнем Востоке, следует | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T20:11+0300

2026-08-14T20:11+0300

2026-08-14T20:11+0300

мировая экономика

ближний восток

иран

ормузский пролив

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Перебои в поставках удобрений и высокие цены на сырье в мире будут сохраняться на протяжении следующих нескольких лет из-за ситуации на Ближнем Востоке, следует из прогноза специализирующегося в предоставлении средств сельскохозяйственной отрасли банка CoBank. "Цены на удобрения снизились с исторических максимумов, достигнутых после начала войны в Иране; однако последствия ближневосточного конфликта в сочетании с дефицитом предложения приведут к росту цен и проблемам с поставками в 2027 году и последующие годы", - говорится в сообщении. Согласно прогнозу банка, цены на удобрения, в частности фосфатные продукты, в течение 2028 года будут оставаться выше уровня, зафиксированного до начала конфликта на Ближнем Востоке. В отличие от шока для отрасли 2022 года, текущие сбои в поставках удобрений обусловлены не столько изменением маршрутов торговых потоков, сколько повреждением производственных мощностей, нехваткой сырья и неопределенными сроками восстановления производства. Отмечается, что Ближний Восток играет огромную роль на международном рынке удобрений, из региона поставляется более 60 миллионов тонн сырья в год, 45 миллионов из которых поставляются через Ормузский пролив. Из региона также происходит 50% серы на мировом рынке и более 30% карбамидов, что делает эти товары особенно уязвимыми к перебоям поставок. Конфликт на Ближнем Востоке привел к остановке работы заводов по производству удобрений и повреждению производственных объектов, на восстановление которых потребуется значительное время и ресурсы. По оценкам CoBank, 31 завод по производству аммиака в регионе либо пострадал во время конфликта, либо полностью остановил работу. Кроме того, в Индии, Пакистане и Бангладеш работа 49 заводов была сокращена или приостановлена из-за ограниченной доступности сырья.

ближний восток

иран

ормузский пролив

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мировая экономика, ближний восток, иран, ормузский пролив