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В CoBank рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
В CoBank рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 14.08.2026, ПРАЙМ
В CoBank рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Перебои в поставках удобрений и высокие цены на сырье в мире будут сохраняться на протяжении следующих нескольких лет из-за ситуации на Ближнем Востоке, следует | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:11+0300
2026-08-14T20:11+0300
2026-08-14T20:11+0300
мировая экономика
ближний восток
иран
ормузский пролив
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Перебои в поставках удобрений и высокие цены на сырье в мире будут сохраняться на протяжении следующих нескольких лет из-за ситуации на Ближнем Востоке, следует из прогноза специализирующегося в предоставлении средств сельскохозяйственной отрасли банка CoBank.
"Цены на удобрения снизились с исторических максимумов, достигнутых после начала войны в Иране; однако последствия ближневосточного конфликта в сочетании с дефицитом предложения приведут к росту цен и проблемам с поставками в 2027 году и последующие годы", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу банка, цены на удобрения, в частности фосфатные продукты, в течение 2028 года будут оставаться выше уровня, зафиксированного до начала конфликта на Ближнем Востоке.
В отличие от шока для отрасли 2022 года, текущие сбои в поставках удобрений обусловлены не столько изменением маршрутов торговых потоков, сколько повреждением производственных мощностей, нехваткой сырья и неопределенными сроками восстановления производства.
Отмечается, что Ближний Восток играет огромную роль на международном рынке удобрений, из региона поставляется более 60 миллионов тонн сырья в год, 45 миллионов из которых поставляются через Ормузский пролив. Из региона также происходит 50% серы на мировом рынке и более 30% карбамидов, что делает эти товары особенно уязвимыми к перебоям поставок.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к остановке работы заводов по производству удобрений и повреждению производственных объектов, на восстановление которых потребуется значительное время и ресурсы. По оценкам CoBank, 31 завод по производству аммиака в регионе либо пострадал во время конфликта, либо полностью остановил работу.
Кроме того, в Индии, Пакистане и Бангладеш работа 49 заводов была сокращена или приостановлена из-за ограниченной доступности сырья.
ближний восток
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мировая экономика, ближний восток, иран, ормузский пролив
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Ормузский пролив
В CoBank рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
CoBank: сбои в поставках удобрений сохранятся на протяжении нескольких лет
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Перебои в поставках удобрений и высокие цены на сырье в мире будут сохраняться на протяжении следующих нескольких лет из-за ситуации на Ближнем Востоке, следует из прогноза специализирующегося в предоставлении средств сельскохозяйственной отрасли банка CoBank.
"Цены на удобрения снизились с исторических максимумов, достигнутых после начала войны в Иране; однако последствия ближневосточного конфликта в сочетании с дефицитом предложения приведут к росту цен и проблемам с поставками в 2027 году и последующие годы", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу банка, цены на удобрения, в частности фосфатные продукты, в течение 2028 года будут оставаться выше уровня, зафиксированного до начала конфликта на Ближнем Востоке.
В отличие от шока для отрасли 2022 года, текущие сбои в поставках удобрений обусловлены не столько изменением маршрутов торговых потоков, сколько повреждением производственных мощностей, нехваткой сырья и неопределенными сроками восстановления производства.
Отмечается, что Ближний Восток играет огромную роль на международном рынке удобрений, из региона поставляется более 60 миллионов тонн сырья в год, 45 миллионов из которых поставляются через Ормузский пролив. Из региона также происходит 50% серы на мировом рынке и более 30% карбамидов, что делает эти товары особенно уязвимыми к перебоям поставок.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к остановке работы заводов по производству удобрений и повреждению производственных объектов, на восстановление которых потребуется значительное время и ресурсы. По оценкам CoBank, 31 завод по производству аммиака в регионе либо пострадал во время конфликта, либо полностью остановил работу.
Кроме того, в Индии, Пакистане и Бангладеш работа 49 заводов была сокращена или приостановлена из-за ограниченной доступности сырья.