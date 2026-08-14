https://1prime.ru/20260814/dollar-872402959.html

Доллар дешевеет к другим мировым валютам пятничным вечером

Доллар дешевеет к другим мировым валютам пятничным вечером - 14.08.2026, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к другим мировым валютам пятничным вечером

Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам в пятницу вечером, при этом неделю доллар готовится завершить разнонаправленно - снижением к евро и ростом... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T18:46+0300

2026-08-14T18:46+0300

2026-08-14T18:46+0300

рынок

торги

сша

вашингтон

япония

банк японии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам в пятницу вечером, при этом неделю доллар готовится завершить разнонаправленно - снижением к евро и ростом к иене, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.17 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,43% - до 99,53 пункта. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1582 доллара с 1,1529 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 159,11 иены с уровня прошлого закрытия в 159,5 иены за доллар. С начала недели евро подорожал к американской валюте на 0,2%, иена - подешевела на 0,8%. Индекс доллара снизился на 0,02%. Инвесторы оценивали экономические данные США, вышедшие ранее в пятницу. Так, объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6% по отношению к июню. Ожидался, напротив, рост показателя на 0,1%. "Мы явно наблюдаем признаки слабого потребительского спроса", - цитирует агентство Рейтер директора по торговым операциям Monex USA в Вашингтоне Хуана Переса (Juan Perez). "Эти данные недвусмысленно указывают на замедление экономики США", - добавил эксперт. Несмотря на рост в ходе пятничных торгов, по итогам недели иена демонстрировала снижение, поскольку эффект от валютной интервенции США и Японии, проведенной 31 июля, постепенно сходил на нет. В такой ситуации для остановки падения курса валюты потребуется либо повышение процентной ставки, либо новый раунд официальных интервенций, полагают аналитики Рейтера. Ранее в пятницу агентство сообщило, что Банк Японии намерен повысить ставки уже в сентябре и рассматривает возможность более решительного повышения в дальнейшем. По итогам июньского заседания центробанк страны повысил учетную ставку до 1%, максимального уровня за 31 год.

сша

вашингтон

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, вашингтон, япония, банк японии