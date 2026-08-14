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Доллар дешевеет к другим мировым валютам пятничным вечером
Доллар дешевеет к другим мировым валютам пятничным вечером - 14.08.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к другим мировым валютам пятничным вечером
Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам в пятницу вечером, при этом неделю доллар готовится завершить разнонаправленно - снижением к евро и ростом... | 14.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам в пятницу вечером, при этом неделю доллар готовится завершить разнонаправленно - снижением к евро и ростом к иене, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.17 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,43% - до 99,53 пункта. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1582 доллара с 1,1529 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 159,11 иены с уровня прошлого закрытия в 159,5 иены за доллар. С начала недели евро подорожал к американской валюте на 0,2%, иена - подешевела на 0,8%. Индекс доллара снизился на 0,02%. Инвесторы оценивали экономические данные США, вышедшие ранее в пятницу. Так, объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6% по отношению к июню. Ожидался, напротив, рост показателя на 0,1%. "Мы явно наблюдаем признаки слабого потребительского спроса", - цитирует агентство Рейтер директора по торговым операциям Monex USA в Вашингтоне Хуана Переса (Juan Perez). "Эти данные недвусмысленно указывают на замедление экономики США", - добавил эксперт. Несмотря на рост в ходе пятничных торгов, по итогам недели иена демонстрировала снижение, поскольку эффект от валютной интервенции США и Японии, проведенной 31 июля, постепенно сходил на нет. В такой ситуации для остановки падения курса валюты потребуется либо повышение процентной ставки, либо новый раунд официальных интервенций, полагают аналитики Рейтера. Ранее в пятницу агентство сообщило, что Банк Японии намерен повысить ставки уже в сентябре и рассматривает возможность более решительного повышения в дальнейшем. По итогам июньского заседания центробанк страны повысил учетную ставку до 1%, максимального уровня за 31 год.
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рынок, торги, сша, вашингтон, япония, банк японии
Рынок, Торги, США, ВАШИНГТОН, ЯПОНИЯ, Банк Японии
Доллар дешевеет к другим мировым валютам пятничным вечером
Курс доллара к мировым валютам снижается к евро и иене в пятницу вечером
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам в пятницу вечером, при этом неделю доллар готовится завершить разнонаправленно - снижением к евро и ростом к иене, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.17 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,43% - до 99,53 пункта.
Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1582 доллара с 1,1529 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 159,11 иены с уровня прошлого закрытия в 159,5 иены за доллар.
С начала недели евро подорожал к американской валюте на 0,2%, иена - подешевела на 0,8%. Индекс доллара снизился на 0,02%.
Инвесторы оценивали экономические данные США, вышедшие ранее в пятницу. Так, объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6% по отношению к июню. Ожидался, напротив, рост показателя на 0,1%.
"Мы явно наблюдаем признаки слабого потребительского спроса", - цитирует агентство Рейтер директора по торговым операциям Monex USA в Вашингтоне
Хуана Переса (Juan Perez).
"Эти данные недвусмысленно указывают на замедление экономики США", - добавил эксперт.
Несмотря на рост в ходе пятничных торгов, по итогам недели иена демонстрировала снижение, поскольку эффект от валютной интервенции США и Японии
, проведенной 31 июля, постепенно сходил на нет. В такой ситуации для остановки падения курса валюты потребуется либо повышение процентной ставки, либо новый раунд официальных интервенций, полагают аналитики Рейтера.
Ранее в пятницу агентство сообщило, что Банк Японии
намерен повысить ставки уже в сентябре и рассматривает возможность более решительного повышения в дальнейшем. По итогам июньского заседания центробанк страны повысил учетную ставку до 1%, максимального уровня за 31 год.