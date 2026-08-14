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На станции Подольск затруднено движение поездов

На станции Подольск затруднено движение поездов - 14.08.2026, ПРАЙМ

На станции Подольск затруднено движение поездов

Движение поездов, в том числе МЦД-2, на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги затруднено из-за остановки поезда Чехов - Волоколамск,... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:13+0300

2026-08-14T19:13+0300

2026-08-14T19:13+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Движение поездов, в том числе МЦД-2, на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги затруднено из-за остановки поезда Чехов - Волоколамск, сообщила МЖД. "Сегодня в 17.40 по техническим причинам был остановлен пригородный поезд № 6204 сообщением Чехов - Волоколамск. В связи с чем в настоящее время затруднено движение поездов на станции Подольск Курского направления МЖД, в том числе МЦД-2 в обе стороны", - говорится в сообщении. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения поездов в штатном режиме, добавили в компании.

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