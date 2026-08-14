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Движение на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено
Движение на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено - 14.08.2026, ПРАЙМ
Движение на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено
Движение на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги восстановлено, но поезда пока следуют с отклонением от графика, сообщает МЖД. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:44+0300
2026-08-14T19:44+0300
2026-08-14T19:44+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Движение на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги восстановлено, но поезда пока следуют с отклонением от графика, сообщает МЖД.
Ранее в пятницу Московская железная дорога предупреждала о затруднении движения поездов на станции Подольск из-за остановки состава.
"Движение поездов на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено. В настоящее время поезда Курского направления, включая МЦД-2 в обоих направлениях, следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия
Движение на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено
Движение на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги восстановлено
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Движение на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги восстановлено, но поезда пока следуют с отклонением от графика, сообщает МЖД.
Ранее в пятницу Московская железная дорога предупреждала о затруднении движения поездов на станции Подольск из-за остановки состава.
"Движение поездов на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено. В настоящее время поезда Курского направления, включая МЦД-2 в обоих направлениях, следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении.