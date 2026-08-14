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Движение на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено

Движение на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено - 14.08.2026, ПРАЙМ

Движение на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено

Движение на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги восстановлено, но поезда пока следуют с отклонением от графика, сообщает МЖД. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:44+0300

2026-08-14T19:44+0300

2026-08-14T19:44+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Движение на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги восстановлено, но поезда пока следуют с отклонением от графика, сообщает МЖД. Ранее в пятницу Московская железная дорога предупреждала о затруднении движения поездов на станции Подольск из-за остановки состава. "Движение поездов на станции Подольск Курского направления МЖД восстановлено. В настоящее время поезда Курского направления, включая МЦД-2 в обоих направлениях, следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении.

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