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Египет получил в Китае два новых сухогруза типа Kamsarmax

Египет получил в Китае два новых сухогруза типа Kamsarmax - 14.08.2026, ПРАЙМ

Египет получил в Китае два новых сухогруза типа Kamsarmax

Египет получил в Китае два новых сухогруза типа Kamsarmax грузоподъемностью по 82 тысячи тонн каждый в рамках программы расширения национального торгового... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:20+0300

2026-08-14T19:20+0300

2026-08-14T19:20+0300

бизнес

россия

египет

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каир

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БЕЙРУТ, 14 авг — ПРАЙМ. Египет получил в Китае два новых сухогруза типа Kamsarmax грузоподъемностью по 82 тысячи тонн каждый в рамках программы расширения национального торгового флота, говорится в заявлении министра транспорта Египта Камель аль-Вазира. Египетский министр в пятницу принял участие в Китае в церемонии передачи Национальной судоходной компании судов "Вади ан-Нил" и "Вади аль-Камар", построенных на верфи New Hantong. "Получение двух судов представляет собой крупный качественный шаг в поддержке и модернизации флота Национальной судоходной компании", — заявил аль-Вазир, отметив, что после их ввода число судов компании увеличится до 16. Длина каждого нового сухогруза составляет 229 метров, ширина — 32,26 метра, осадка — 14,5 метра. Контракт на их строительство был заключен в апреле 2024 года после получения Египтом аналогичного судна "Вади аль-Ариш" в январе того же года. Поставка проходит в рамках египетской программы по превращению страны в региональный транспортно-логистический и транзитный центр. Каир планирует довести совокупный флот компаний, подведомственных министерству транспорта, до 40 судов к 2030 году с возможностью перевозить около 30 миллионов тонн грузов ежегодно. Аль-Вазир также попросил китайскую сторону ускорить передачу еще двух судов — "Вади ан-Натрун" и "Вади аль-Алаки" — до конца 2027 года вместо 2028-го, а также ускорить строительство четырех новых контейнеровозов. Кроме того, стороны обсуждают сотрудничество по созданию в Египте специализированной верфи для ремонта торговых судов.

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бизнес, россия, египет, китай, каир