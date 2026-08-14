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Экспорт российских удобрений в Евросоюз упал в 3,9 раза
Экспорт российских удобрений в Евросоюз упал в 3,9 раза - 14.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт российских удобрений в Евросоюз упал в 3,9 раза
Экспорт российских удобрений в Евросоюз по итогам первого полугодия 2026 года рухнул в 3,9 раза - до 297,9 миллиона евро с 1,16 миллиарда евро в первом... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:16+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Экспорт российских удобрений в Евросоюз по итогам первого полугодия 2026 года рухнул в 3,9 раза - до 297,9 миллиона евро с 1,16 миллиарда евро в первом полугодии 2025 года, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Больше всего ЕС покупал у РФ смешанные виды удобрений - на 142,7 миллиона евро. Также импортировались калийные удобрения - на 111,9 миллиона, азотные - на 42,9 миллиона и удобрения животного и растительного происхождения - на 474 тысячи евро.
В июне Евросоюз импортировал из России удобрений на 93,97 миллиона евро, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Однако в месячном выражении объем поставок вырос в 1,6 раза и стал максимальным с декабря.
Больше всего российских подкормок за месяц импортировала Словения - на 29,5 миллиона евро. Также в число крупнейших покупателей вошли Германия (12,45 миллиона евро), Болгария (12,44 миллиона) и Польша (10,2 миллиона).
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россия, мировая экономика, словения, германия, болгария, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, СЛОВЕНИЯ, ГЕРМАНИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕС
Экспорт российских удобрений в Евросоюз упал в 3,9 раза
Экспорт российских удобрений в ЕС в I полугодии упал в 3,9 раза
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Экспорт российских удобрений в Евросоюз по итогам первого полугодия 2026 года рухнул в 3,9 раза - до 297,9 миллиона евро с 1,16 миллиарда евро в первом полугодии 2025 года, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Больше всего ЕС покупал у РФ смешанные виды удобрений - на 142,7 миллиона евро. Также импортировались калийные удобрения - на 111,9 миллиона, азотные - на 42,9 миллиона и удобрения животного и растительного происхождения - на 474 тысячи евро.
В июне Евросоюз импортировал из России удобрений на 93,97 миллиона евро, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Однако в месячном выражении объем поставок вырос в 1,6 раза и стал максимальным с декабря.
Больше всего российских подкормок за месяц импортировала Словения - на 29,5 миллиона евро. Также в число крупнейших покупателей вошли Германия (12,45 миллиона евро), Болгария (12,44 миллиона) и Польша (10,2 миллиона).