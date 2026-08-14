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На востоке Франции из-за засухи не хватает топлива, пишут СМИ

На востоке Франции из-за засухи не хватает топлива, пишут СМИ - 14.08.2026, ПРАЙМ

На востоке Франции из-за засухи не хватает топлива, пишут СМИ

Обмеление Рейна из-за засухи в Европе привело к перебоям в поставках топлива по реке на автозаправочные станции востока Франции, сообщает газета Figaro. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T16:22+0300

2026-08-14T16:22+0300

2026-08-14T16:22+0300

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ПАРИЖ, 14 авг - ПРАЙМ. Обмеление Рейна из-за засухи в Европе привело к перебоям в поставках топлива по реке на автозаправочные станции востока Франции, сообщает газета Figaro. "Засуха, которая привела к снижению уровня воды в Рейне, мешает судам доходить до порта Страсбурга, что приводит к нехватке топлива во многих (автозаправочных - ред.) станциях на востоке Франции", - говорится в статье. Отмечается, что к пятнице 14% АЗС восточного региона испытывают трудности с поставками по меньшей мере одного вида топлива. Местами нехватка достигает от 25 до 50%, как например, в департаментах Верхний Рейн и Территория Бельфор. Рейн является одной из важнейших транспортных артерий Европы. По реке между портом нидерландского Роттердама и промышленными регионами Германии и других европейских стран перевозятся крупные объемы нефтепродуктов, металлов, руды, угля и химической продукции.

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бизнес, европа, франция, роттердам