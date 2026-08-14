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Гендиректор Azur Air покинул свой пост

Гендиректор Azur Air покинул свой пост - 14.08.2026, ПРАЙМ

Гендиректор Azur Air покинул свой пост

Генеральный директор крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air Евгений Королев покинул свой пост, исполняющим обязанности гендиректора назначен... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:01+0300

2026-08-14T17:01+0300

2026-08-14T17:01+0300

бизнес

azur air

росавиация

ространснадзор

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air Евгений Королев покинул свой пост, исполняющим обязанности гендиректора назначен исполнительный директор перевозчика Шухрат Ибодов, сообщила авиакомпания. "Авиакомпания Azur Air объявляет об изменениях в руководстве. Евгений Королев, который возглавлял Azur Air с октября 2021 года, покидает компанию… Исполняющим обязанности генерального директора Azur Air с 15 августа 2026 года назначен Шухрат Ибодов, ныне занимающий пост исполнительного директора авиакомпании", - говорится в сообщении. В Azur Air поблагодарили Королева за вклад в развитие авиакомпании. Там отметили, что под его управлением авиакомпания успешно противостояла санкционному давлению: сохранила широкофюзеляжный флот, сосредоточилась на модели чартерных перевозок и обеспечила транспортную доступность зарубежных курортов для российских туристов. Ибодов, который в субботу станет исполняющим обязанности генерального директора, с 2018 по 2022 года занимал должность первого заместителя генерального директора Azur Air, курируя стратегическое планирование и коммерческий блок. За время его работы флот Azur Air увеличился более чем вдвое, в том числе авиакомпания стала единственным в России эксплуатантом Boeing 737-900. Авиакомпания Azur Air в марте 2026 года столкнулась с ограничением сертификата эксплуатанта, однако перевозчик устранил замечания Росавиации и Ространснадзора, поэтому 2 июня ограничения были сняты. Однако тогда глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что три самолета из парка авиакомпании эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах их двигателей, при этом остальные шесть самолетов Azur Air допущены к полетам без ограничений. Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России. Выполняет перевозки по международным туристическим направлениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, azur air, росавиация, ространснадзор