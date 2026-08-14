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В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума - 14.08.2026, ПРАЙМ
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В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума
В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума - 14.08.2026, ПРАЙМ
В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума
Занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:15+0300
2026-08-14T14:15+0300
бизнес
промышленность
германия
destatis
volkswagen
handelsblatt
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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). "Численность занятых в автомобильной промышленности достигла нового минимума - 691,5 тысячи человек. Для отрасли этот показатель никогда не был настолько низким с 2005 года", - говорится в пресс-релизе ведомства. Уточняется, что к концу первой половины 2026 года количество занятых в автомобильной отрасли Германии снизилось на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Статведомство отмечает, что это наиболее значительное сокращение среди промышленных отраслей, в которых количество работников превышает 200 тысяч человек. Кроме того, по данным Destatis, обрабатывающая промышленность Германии за год потеряла 144,1 тысячи рабочих мест. Сейчас в секторе заняты 5,29 миллиона человек. В последнее время крупнейшие автомобильные компании Германии объявили о планах масштабных сокращений и изменении условий работы. Так, журнал Manager Magazin сообщал, что автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч, а шесть из девяти членов правления опасаются возможного закрытия концерна. Издание Handelsblatt сообщало, что производитель автомобилей Mercedes-Benz оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии и увеличит продолжительность рабочей недели без доплаты.
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бизнес, промышленность, германия, destatis, volkswagen, handelsblatt
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, Destatis, Volkswagen, Handelsblatt
14:15 14.08.2026
 
В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума

Занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня

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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"Численность занятых в автомобильной промышленности достигла нового минимума - 691,5 тысячи человек. Для отрасли этот показатель никогда не был настолько низким с 2005 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что к концу первой половины 2026 года количество занятых в автомобильной отрасли Германии снизилось на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Статведомство отмечает, что это наиболее значительное сокращение среди промышленных отраслей, в которых количество работников превышает 200 тысяч человек.
Кроме того, по данным Destatis, обрабатывающая промышленность Германии за год потеряла 144,1 тысячи рабочих мест. Сейчас в секторе заняты 5,29 миллиона человек.
В последнее время крупнейшие автомобильные компании Германии объявили о планах масштабных сокращений и изменении условий работы. Так, журнал Manager Magazin сообщал, что автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч, а шесть из девяти членов правления опасаются возможного закрытия концерна. Издание Handelsblatt сообщало, что производитель автомобилей Mercedes-Benz оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии и увеличит продолжительность рабочей недели без доплаты.
 
БизнесПромышленностьГЕРМАНИЯDestatisVolkswagenHandelsblatt
 
 
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