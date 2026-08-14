https://1prime.ru/20260814/germanija-872315447.html
В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума
В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума - 14.08.2026, ПРАЙМ
В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума
Занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:15+0300
2026-08-14T14:15+0300
2026-08-14T14:15+0300
бизнес
промышленность
германия
destatis
volkswagen
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872315447.jpg?1786706121
БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"Численность занятых в автомобильной промышленности достигла нового минимума - 691,5 тысячи человек. Для отрасли этот показатель никогда не был настолько низким с 2005 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что к концу первой половины 2026 года количество занятых в автомобильной отрасли Германии снизилось на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Статведомство отмечает, что это наиболее значительное сокращение среди промышленных отраслей, в которых количество работников превышает 200 тысяч человек.
Кроме того, по данным Destatis, обрабатывающая промышленность Германии за год потеряла 144,1 тысячи рабочих мест. Сейчас в секторе заняты 5,29 миллиона человек.
В последнее время крупнейшие автомобильные компании Германии объявили о планах масштабных сокращений и изменении условий работы. Так, журнал Manager Magazin сообщал, что автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч, а шесть из девяти членов правления опасаются возможного закрытия концерна. Издание Handelsblatt сообщало, что производитель автомобилей Mercedes-Benz оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии и увеличит продолжительность рабочей недели без доплаты.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, германия, destatis, volkswagen, handelsblatt
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, Destatis, Volkswagen, Handelsblatt
В Германии число занятых в автомобильной промышленности упало до минимума
Занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня
БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"Численность занятых в автомобильной промышленности достигла нового минимума - 691,5 тысячи человек. Для отрасли этот показатель никогда не был настолько низким с 2005 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что к концу первой половины 2026 года количество занятых в автомобильной отрасли Германии снизилось на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Статведомство отмечает, что это наиболее значительное сокращение среди промышленных отраслей, в которых количество работников превышает 200 тысяч человек.
Кроме того, по данным Destatis, обрабатывающая промышленность Германии за год потеряла 144,1 тысячи рабочих мест. Сейчас в секторе заняты 5,29 миллиона человек.
В последнее время крупнейшие автомобильные компании Германии объявили о планах масштабных сокращений и изменении условий работы. Так, журнал Manager Magazin сообщал, что автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч, а шесть из девяти членов правления опасаются возможного закрытия концерна. Издание Handelsblatt сообщало, что производитель автомобилей Mercedes-Benz оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии и увеличит продолжительность рабочей недели без доплаты.