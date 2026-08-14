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ГИС Минсельхоза включены в "белый список" сервисов
ГИС Минсельхоза включены в "белый список" сервисов - 14.08.2026, ПРАЙМ
ГИС Минсельхоза включены в "белый список" сервисов
Государственные информационные системы (ГИС) Минсельхоза России включены в "белый список" сервисов, доступных даже при ограничениях мобильного интернета,... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T15:45+0300
2026-08-14T15:45+0300
2026-08-14T15:45+0300
технологии
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минсельхоз
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Государственные информационные системы (ГИС) Минсельхоза России включены в "белый список" сервисов, доступных даже при ограничениях мобильного интернета, сообщило ведомство.
"Ключевые ГИС Минсельхоза России включены в "белый список". Это обеспечит доступ к важным цифровым сервисам даже при ограничениях мобильного интернета и связи", - говорится в сообщении.
Так, например, в список вошли Единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (ЕЦП АПК), Федеральная государственная информационная система учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ), ФГИС "Зерно" для контроля за зерном и другие системы АПК.
"Аграрии смогут без задержек регистрировать технику, оформлять документы на зерно и землю, подавать заявки на господдержку и вести племенной учет", - отметили в ведомстве.
"Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, ряд крупных банков и другие сервисы.
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технологии, россия, минсельхоз
Технологии, РОССИЯ, Минсельхоз
ГИС Минсельхоза включены в "белый список" сервисов
ГИС Минсельхоза вошли в "белый список" сервисов, доступных даже при отключении интернета
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Государственные информационные системы (ГИС) Минсельхоза России включены в "белый список" сервисов, доступных даже при ограничениях мобильного интернета, сообщило ведомство.
"Ключевые ГИС Минсельхоза России включены в "белый список". Это обеспечит доступ к важным цифровым сервисам даже при ограничениях мобильного интернета и связи", - говорится в сообщении.
Так, например, в список вошли Единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (ЕЦП АПК), Федеральная государственная информационная система учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ), ФГИС "Зерно" для контроля за зерном и другие системы АПК.
"Аграрии смогут без задержек регистрировать технику, оформлять документы на зерно и землю, подавать заявки на господдержку и вести племенной учет", - отметили в ведомстве.
"Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, ряд крупных банков и другие сервисы.