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ГИС Минсельхоза включены в "белый список" сервисов

ГИС Минсельхоза включены в "белый список" сервисов - 14.08.2026, ПРАЙМ

ГИС Минсельхоза включены в "белый список" сервисов

Государственные информационные системы (ГИС) Минсельхоза России включены в "белый список" сервисов, доступных даже при ограничениях мобильного интернета,... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T15:45+0300

2026-08-14T15:45+0300

2026-08-14T15:45+0300

технологии

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Государственные информационные системы (ГИС) Минсельхоза России включены в "белый список" сервисов, доступных даже при ограничениях мобильного интернета, сообщило ведомство. "Ключевые ГИС Минсельхоза России включены в "белый список". Это обеспечит доступ к важным цифровым сервисам даже при ограничениях мобильного интернета и связи", - говорится в сообщении. Так, например, в список вошли Единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (ЕЦП АПК), Федеральная государственная информационная система учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ), ФГИС "Зерно" для контроля за зерном и другие системы АПК. "Аграрии смогут без задержек регистрировать технику, оформлять документы на зерно и землю, подавать заявки на господдержку и вести племенной учет", - отметили в ведомстве. "Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, ряд крупных банков и другие сервисы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, минсельхоз