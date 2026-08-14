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Глава Росавиации рассказал о работе отрасли в условиях внешних вызовов
Глава Росавиации рассказал о работе отрасли в условиях внешних вызовов - 14.08.2026, ПРАЙМ
Глава Росавиации рассказал о работе отрасли в условиях внешних вызовов
Авиационная отрасль в России в условиях внешних вызовов функционирует устойчиво и штатно, все поставленные задачи выполняются, заявил глава Росавиации Дмитрий... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T20:11+0300
2026-08-14T20:11+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Авиационная отрасль в России в условиях внешних вызовов функционирует устойчиво и штатно, все поставленные задачи выполняются, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"В условиях внешних вызовов отрасль функционирует устойчиво и штатно. Мы выполняем поставленные задачи, реализуем множество проектов, в том числе по строительству новых аэродромов, плоскостных сооружений, объектов Единой системы организации воздушного движения. Отдельная благодарность нашим ветеранам за опыт и поддержку", — сказал Ядров на торжественном собрании в канун Дня воздушного флота. Его слова приводит Росавиация.
Глава Росавиации также отметил сплоченность коллективов в поддержке защитников Отечества на передовой, боевые заслуги бойцов. Участников СВО готовы принимать в состав общественной организации ветеранов летного труда гражданской авиации Московского авиаузла, сообщил на мероприятии председатель совета организации Сергей Лыков.
Также Ядров вручил награды работникам Росавиации, Госкорпорации по ОрВД, СПбГУ ГА и Ухтинской РПСБ. Кроме того, за вклад в патриотическое воспитание молодежи отмечены коллектив Ярославского областного музея авиации и Молодежный совет Росавиации.
День воздушного флота отмечается в России ежегодно в третье воскресенье августа. В этом году праздник приходится на 16 августа.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
Глава Росавиации рассказал о работе отрасли в условиях внешних вызовов
Глава Росавиации Ядров: авиаотрасль в условиях внешних вызовов работает устойчиво
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Авиационная отрасль в России в условиях внешних вызовов функционирует устойчиво и штатно, все поставленные задачи выполняются, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"В условиях внешних вызовов отрасль функционирует устойчиво и штатно. Мы выполняем поставленные задачи, реализуем множество проектов, в том числе по строительству новых аэродромов, плоскостных сооружений, объектов Единой системы организации воздушного движения. Отдельная благодарность нашим ветеранам за опыт и поддержку", — сказал Ядров на торжественном собрании в канун Дня воздушного флота. Его слова приводит Росавиация.
Глава Росавиации также отметил сплоченность коллективов в поддержке защитников Отечества на передовой, боевые заслуги бойцов. Участников СВО готовы принимать в состав общественной организации ветеранов летного труда гражданской авиации Московского авиаузла, сообщил на мероприятии председатель совета организации Сергей Лыков.
Также Ядров вручил награды работникам Росавиации, Госкорпорации по ОрВД, СПбГУ ГА и Ухтинской РПСБ. Кроме того, за вклад в патриотическое воспитание молодежи отмечены коллектив Ярославского областного музея авиации и Молодежный совет Росавиации.
День воздушного флота отмечается в России ежегодно в третье воскресенье августа. В этом году праздник приходится на 16 августа.