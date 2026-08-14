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Совокупный госдолг США достиг рекордной отметки в $40 триллионов

Совокупный госдолг США достиг рекордной отметки в $40 триллионов - 14.08.2026, ПРАЙМ

Совокупный госдолг США достиг рекордной отметки в $40 триллионов

Совокупный государственный долг Соединенных Штатов с 1 июля увеличился более чем на 500 миллиардов долларов и вплотную приблизился к рекордной отметке в 40... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T16:31+0300

2026-08-14T16:31+0300

2026-08-14T16:31+0300

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ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Совокупный государственный долг Соединенных Штатов с 1 июля увеличился более чем на 500 миллиардов долларов и вплотную приблизился к рекордной отметке в 40 триллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных министерства финансов США. Согласно ежедневной отчетности американского минфина, если в начале июля общий объем государственного долга составлял 39,389 триллиона долларов, то к середине августа показатель достиг 39,913 триллиона долларов. Таким образом, чистый прирост за неполных полтора месяца составил 524,22 миллиарда долларов. При этом, как ранее выяснило РИА Новости на основе данных Бюджетного управления Конгресса, только за первые 10 месяцев 2026 финансового года (начинается в США с 1 октября) американское правительство направило на обслуживание и выплату процентов по госдолгу рекордные 963 миллиарда долларов. В дальнейшем долговая нагрузка будет лишь усиливаться. Согласно проекту совместной бюджетной резолюции Конгресса, госдолг США продолжит непрерывно расти в течение ближайшего десятилетия. Уже в 2027 финансовом году показатель превысит 41,3 триллиона долларов, психологическую отметку в 50 триллионов преодолеет к 2033 году, а к 2036 финансовому году достигнет более чем 56,2 триллиона долларов.

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