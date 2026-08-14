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Цены на газ в Европе растут на 1% - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе растут на 1%
Цены на газ в Европе растут на 1% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе растут на 1%
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут на 1% - до 727 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T22:28+0300
2026-08-14T22:28+0300
газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут на 1% - до 727 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 721,7 доллара (+0,2%). Ценовой минимум на данный момент составляет 716,8 доллара (-0,4%), ценовой максимум - 737,2 доллара (+2,4%). По состоянию на 22.01 мск показатель составлял 726,5 доллара (+0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 720 долларов за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
22:28 14.08.2026
 
Цены на газ в Европе растут на 1%

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 1% - до 727 долларов за тысячу кубометров

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут на 1% - до 727 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 721,7 доллара (+0,2%). Ценовой минимум на данный момент составляет 716,8 доллара (-0,4%), ценовой максимум - 737,2 доллара (+2,4%). По состоянию на 22.01 мск показатель составлял 726,5 доллара (+0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 720 долларов за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
ГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫБЛИЖНИЙ ВОСТОКICE
 
 
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