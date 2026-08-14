https://1prime.ru/20260814/indeks-872399913.html
Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта
Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта - 14.08.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:19+0300
2026-08-14T17:19+0300
2026-08-14T17:19+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872399913.jpg?1786717169
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 51 пункта с 55,2 пункта в июле, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения лишь до 54,5 пункта.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Индекс потребительских настроений в США в августе снизился до 51 пункта
Индекс потребительских настроений в Мичигане в августе снизился до 51 пункта
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 51 пункта с 55,2 пункта в июле, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения лишь до 54,5 пункта.