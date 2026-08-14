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Индия заявила о важности Арктики для сотрудничества с Россией

Индия заявила о важности Арктики для сотрудничества с Россией - 14.08.2026, ПРАЙМ

Индия заявила о важности Арктики для сотрудничества с Россией

Арктика становится все более значимой для внешнеэкономической стратегии Индии, а также для будущего промышленного взаимодействия с Россией, заявил заместитель... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T14:18+0300

2026-08-14T14:18+0300

2026-08-14T14:18+0300

мировая экономика

россия

индия

арктика

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 авг - ПРАЙМ. Арктика становится все более значимой для внешнеэкономической стратегии Индии, а также для будущего промышленного взаимодействия с Россией, заявил заместитель председателя администрации порта Ченнаи Шри Вишванатан. "Для Индии Арктика… больше не является периферийным регионом. Она приобретает все большее значение для нашей долгосрочной внешнеэкономической стратегии, в том числе и в сфере энергетической безопасности, будущей промышленной кооперации и устойчивой морской безопасности", - сказал Вишванатан в ходе сессии на IV форуме "Арктика-Регионы". Он отметил, что Россия обладает большим опытом работы в Арктике, а Индия сегодня является одним из самых быстрорастущих рынков в мире. По мнению чиновника, эти факторы могут послужить преимуществом для экономического взаимодействия между странами. "Обеспечение транспортной доступности является главным приоритетом Индии в укреплении экономического взаимодействия с Россией. Как я уже говорил, теперь это измеряется не расстоянием. Это будет измеряться устойчивостью, надежностью и коммерческой целесообразностью", - подчеркнул зампред администрации порта.

индия

арктика

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мировая экономика, россия, индия, арктика