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Чекунков: интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Чекунков: интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать
Чекунков: интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать - 14.08.2026, ПРАЙМ
Чекунков: интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать
Интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать, особенно с учетом появления в РФ новых инструментов поддержки инвестиций, включая механизм международных... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:54+0300
2026-08-14T16:30+0300
россия
бизнес
таиланд
дальний восток
алексей чекунков
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать, особенно с учетом появления в РФ новых инструментов поддержки инвестиций, включая механизм международных территорий опережающего развития, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарном заседании девятой смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. "Уверены, что интерес тайских инвесторов к России будет только возрастать, особенно с учетом появления новых инструментов поддержки инвестиций. Географически ближе всего к Таиланду расположен Дальний Восток России, здесь функционирует свободный порт Владивосток, действуют территории опережающего развития", - сказал Чекунков, отметив, что с этого года доступен и механизм международных территорий опережающего развития. Он отметил, что таиландские инвесторы уже приходят на российский рынок, а россиян, приобретающих недвижимость в Таиланде, привлекает стабильность таиландской экономики, предсказуемая внутренняя и внешняя экономическая политика.
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россия, бизнес, таиланд, дальний восток, алексей чекунков
РОССИЯ, Бизнес, ТАИЛАНД, Дальний Восток, Алексей Чекунков
14:54 14.08.2026 (обновлено: 16:30 14.08.2026)
 
Чекунков: интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать

Чекунков: интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Интерес бизнеса Таиланда к России будет возрастать, особенно с учетом появления в РФ новых инструментов поддержки инвестиций, включая механизм международных территорий опережающего развития, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарном заседании девятой смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.
"Уверены, что интерес тайских инвесторов к России будет только возрастать, особенно с учетом появления новых инструментов поддержки инвестиций. Географически ближе всего к Таиланду расположен Дальний Восток России, здесь функционирует свободный порт Владивосток, действуют территории опережающего развития", - сказал Чекунков, отметив, что с этого года доступен и механизм международных территорий опережающего развития.
Он отметил, что таиландские инвесторы уже приходят на российский рынок, а россиян, приобретающих недвижимость в Таиланде, привлекает стабильность таиландской экономики, предсказуемая внутренняя и внешняя экономическая политика.
 
РОССИЯБизнесТАИЛАНДДальний ВостокАлексей Чекунков
 
 
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