https://1prime.ru/20260814/japonist-872404180.html

Японист оценила новое название японской сети доставки суши "Ёбидоёби"

Японист оценила новое название японской сети доставки суши "Ёбидоёби" - 14.08.2026, ПРАЙМ

Японист оценила новое название японской сети доставки суши "Ёбидоёби"

Новое название сети доставки суши "Ёбидоёби", которое компания заменила на "Ё", в зависимости от того, каким иероглифом это пишется, может означать как... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:22+0300

2026-08-14T19:22+0300

2026-08-14T19:47+0300

бизнес

общество

красноярский край

ёбидоёби

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг – ПРАЙМ. Новое название сети доставки суши "Ёбидоёби", которое компания заменила на "Ё", в зависимости от того, каким иероглифом это пишется, может означать как "важность" или "дело", так не значить ровным счетом ничего, заявила РИА Новости японист, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Наталья Румак. Ранее "Ёбидоёби" сообщила, что меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса. При этом создатели бренда неоднократно заявляли, что "Ёбидоёби" является японской транслитерацией фразы "День недели — суббота". "Действительно, в японском языке есть слово "Ёоби" с первым долгим слогом - это для японского языка принципиально. "Ёоби" означает просто день недели, "Доёоби" - суббота. То есть "Ёоби доёоби" можно перевести как "день недели – суббота". В японском языке это не вызывает никаких неприятных ассоциаций", - пояснила эксперт. Однако использование такого названия в русской речи японист считает неприемлемым и неэтичным. "Как русскоязычный лингвист я считаю, что это неблагозвучное, откровенно эпатирующее название. Мне неприятно слышать это по-русски, мне неприятно это по-русски произносить. Поэтому хорошо, если его не будет больше в открытом пространстве", - подчеркнула Румак. Оценивая новое название сети, эксперт отметила, что трудно однозначно сказать, что скрывается за буквой "Ё", поскольку в японском языке очень распространена омонимия (совпадение слов по звучанию и написанию, при этом их значения совершенно разные – ред.). "В японском языке очень большое значение имеет долгота звука, т.е. просто "ё" - это не то же самое, что долгое "ёо". "Ёо" может обозначать мужское фамильярное "привет". Это также может быть грамматическим показателем со значением "так, чтобы". Это может быть окончанием глагола, образующим, например, форму намерения - "собираюсь что-то сделать". Это может быть и восклицательной частицей, подчеркивающей значимость высказывания или добавляющей эмоции ("А я-то ка-ак сделал!")", - рассказала японист. Также, по ее словам, "Ё" может быть просто морфемой - куском слова. "С учетом омонимии, морфема Ёо, в зависимости от того, каким иероглифом она пишется, может означать "необходимый, важный", "образ, подобие", "дело, применение". Или же "Ё" - это просто Ё. И отдельно оно ничего не значит", - резюмировала эксперт. Сеть кафе японской кухни "Ёбидоёби" ранее вызывала жалобы из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть изменила наименование юрлица, но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.

красноярский край

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бизнес, общество , красноярский край, ёбидоёби