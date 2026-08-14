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На Крымском мосту со стороны Керчи скопилось около 800 машин
На Крымском мосту со стороны Керчи скопилось около 800 машин - 14.08.2026, ПРАЙМ
На Крымском мосту со стороны Керчи скопилось около 800 машин
Порядка 800 машин скопилось на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания проезда составляет около 3 часов, говорится в оперативном канале... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:01+0300
2026-08-14T17:01+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Порядка 800 машин скопилось на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания проезда составляет около 3 часов, говорится в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Мост был перерыт днем в пятницу в 12.21 мск, его открыли спустя 50 минут.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Проезд на электромобилях по мосту запрещен с ноября 2025 года. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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бизнес, россия, керчь, тамань
Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, Тамань
На Крымском мосту со стороны Керчи скопилось около 800 машин
На подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось около 800 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Порядка 800 машин скопилось на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания проезда составляет около 3 часов, говорится в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Мост был перерыт днем в пятницу в 12.21 мск, его открыли спустя 50 минут.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Проезд на электромобилях по мосту запрещен с ноября 2025 года. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.