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В Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек

В Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек - 14.08.2026, ПРАЙМ

В Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек

В июле 2026 года в Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек, прямой экономический ущерб составил 57 миллиардов юаней (8,4 миллиарда... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T15:03+0300

2026-08-14T15:03+0300

2026-08-14T15:03+0300

мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. В июле 2026 года в Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек, прямой экономический ущерб составил 57 миллиардов юаней (8,4 миллиарда долларов), сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям КНР в пятницу. "По предварительным данным, в результате различных стихийных бедствий по всей стране в той или иной степени пострадали 16,729 миллиона человек", - заявили в ведомстве При этом 318 человек погибли или числятся пропавшими без вести, добавили в министерстве. Различные стихийные бедствия привели к экстренному переселению и обустройству 2,525 миллиона человек, нуждающихся в экстренной помощи на дому, разрушению более 1,5 тысячи домов, повреждению около 60 тысяч домов, а также к уничтожению посевов на площади, достигающей 1 282 300 гектаров, с прямыми экономическими потерями в размере более 8,4 миллиарда долларов.

китай

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мировая экономика, китай