Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/kitay-872318628.html
В Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек
В Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек - 14.08.2026, ПРАЙМ
В Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек
В июле 2026 года в Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек, прямой экономический ущерб составил 57 миллиардов юаней (8,4 миллиарда... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T15:03+0300
2026-08-14T15:03+0300
мировая экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/0e/872318503_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_60587699e2bff42b5f6e75a9df825693.jpg
ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. В июле 2026 года в Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек, прямой экономический ущерб составил 57 миллиардов юаней (8,4 миллиарда долларов), сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям КНР в пятницу. "По предварительным данным, в результате различных стихийных бедствий по всей стране в той или иной степени пострадали 16,729 миллиона человек", - заявили в ведомстве При этом 318 человек погибли или числятся пропавшими без вести, добавили в министерстве. Различные стихийные бедствия привели к экстренному переселению и обустройству 2,525 миллиона человек, нуждающихся в экстренной помощи на дому, разрушению более 1,5 тысячи домов, повреждению около 60 тысяч домов, а также к уничтожению посевов на площади, достигающей 1 282 300 гектаров, с прямыми экономическими потерями в размере более 8,4 миллиарда долларов.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/0e/872318503_154:0:2661:1880_1920x0_80_0_0_0cdff585103ce5204e5f32d87fb04420.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай
Мировая экономика, КИТАЙ
15:03 14.08.2026
 
В Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек

В Китае в июле 2026 года от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек

© РИА Новости . Константин Щепин | Перейти в медиабанкВ китайской провинции Сычуань, пострадавшей от мощного землетрясения
В китайской провинции Сычуань, пострадавшей от мощного землетрясения - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Константин Щепин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. В июле 2026 года в Китае от природных катастроф пострадали 16,7 миллиона человек, прямой экономический ущерб составил 57 миллиардов юаней (8,4 миллиарда долларов), сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям КНР в пятницу.
"По предварительным данным, в результате различных стихийных бедствий по всей стране в той или иной степени пострадали 16,729 миллиона человек", - заявили в ведомстве
При этом 318 человек погибли или числятся пропавшими без вести, добавили в министерстве.
Различные стихийные бедствия привели к экстренному переселению и обустройству 2,525 миллиона человек, нуждающихся в экстренной помощи на дому, разрушению более 1,5 тысячи домов, повреждению около 60 тысяч домов, а также к уничтожению посевов на площади, достигающей 1 282 300 гектаров, с прямыми экономическими потерями в размере более 8,4 миллиарда долларов.
 
Мировая экономикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала