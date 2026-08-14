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Южная Корея проявляет интерес к инвестиционным возможностям в Арктике
Южная Корея проявляет интерес к инвестиционным возможностям в Арктике - 14.08.2026, ПРАЙМ
Южная Корея проявляет интерес к инвестиционным возможностям в Арктике
Южная Корея проявляет интерес к инвестиционным и транспортным возможностям в Арктике, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T15:33+0300
2026-08-14T15:33+0300
2026-08-14T16:30+0300
бизнес
россия
арктика
южная корея
алексей чекунков
минвостокразвития
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Южная Корея проявляет интерес к инвестиционным и транспортным возможностям в Арктике, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков журналистам.
По его словам, сегодня наблюдается растущий интерес к Арктике в том числе со стороны государств с недружественной по отношению к России политическую позицией, но которые при этом на рабочем уровне, на уровне бизнеса активно интересуются инвестиционными возможностями и транспортными возможностями, прежде всего в Арктике.
"Южная Корея совершенно не скрывает такого очень практичного интереса, подчеркивая и свои судостроительные компетенции, и компетенции строительства судов именно ледового класса, и свои потребности в импорте энергоресурсов, которые они продолжают импортировать из России", - сказал Чекунков.
По мнению главы Минвостокразвития, инвестиционное сотрудничество в Арктике может в перспективе поспособствовать гармонизации отношений с рядом государств Восточной Азии.
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бизнес, россия, арктика, южная корея, алексей чекунков, минвостокразвития
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
Южная Корея проявляет интерес к инвестиционным возможностям в Арктике
Чекунков: Южная Корея интересуется инвестиционными и транспортными возможностями в Арктике
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Южная Корея проявляет интерес к инвестиционным и транспортным возможностям в Арктике, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков журналистам.
По его словам, сегодня наблюдается растущий интерес к Арктике в том числе со стороны государств с недружественной по отношению к России политическую позицией, но которые при этом на рабочем уровне, на уровне бизнеса активно интересуются инвестиционными возможностями и транспортными возможностями, прежде всего в Арктике.
"Южная Корея совершенно не скрывает такого очень практичного интереса, подчеркивая и свои судостроительные компетенции, и компетенции строительства судов именно ледового класса, и свои потребности в импорте энергоресурсов, которые они продолжают импортировать из России", - сказал Чекунков.
По мнению главы Минвостокразвития, инвестиционное сотрудничество в Арктике может в перспективе поспособствовать гармонизации отношений с рядом государств Восточной Азии.