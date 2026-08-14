https://1prime.ru/20260814/krym-872400877.html

Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком

Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком - 14.08.2026, ПРАЙМ

Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком

Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:40+0300

2026-08-14T17:40+0300

2026-08-14T17:40+0300

бизнес

россия

крым

керчь

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872400877.jpg?1786718435

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 24 августа включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 24 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении перевозчика. Как напомнили в компании, перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").

крым

керчь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, крым, керчь, гранд сервис экспресс