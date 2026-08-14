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Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком
Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком - 14.08.2026, ПРАЙМ
Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком
Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:40+0300
2026-08-14T17:40+0300
2026-08-14T17:40+0300
бизнес
россия
крым
керчь
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 24 августа включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 24 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении перевозчика.
Как напомнили в компании, перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").
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бизнес, россия, крым, керчь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, Гранд сервис экспресс
Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком
"Гранд Сервис Экспресс": поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 24 августа включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 24 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении перевозчика.
Как напомнили в компании, перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").