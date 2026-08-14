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Курс юаня на Мосбирже обновил максимумы с марта

Курс юаня на Мосбирже обновил максимумы с марта - 14.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже обновил максимумы с марта

Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу вырос четвертый день подряд, обновив максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T21:20+0300

2026-08-14T21:20+0300

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рынок

сша

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

минфин

ук "первая"

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу вырос четвертый день подряд, обновив максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,54 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,43-12,55 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,69 рубля. Юань за рабочую неделю вырос на 30 копеек, диапазон колебаний при этом составил 12,12-12,55 рубля. Рубль остается под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу продолжил расти, тестируя уровень 12,5 рубля и обновляя максимумы с марта – выше этой отметки. "Юань и доллар резко подорожали на фоне усиления геополитической неопределенности и связанной с этим распродажей в акциях и облигациях (часть капитала в таких ситуациях перетекает в валюту). При этом отмечается активизация импортеров при одновременном снижении поступлений от экспорта из-за проецирования низких цен на нефть начала июля, увеличения покупок валюты Минфином по бюджетному правилу и пика турсезона", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.00 мск повышалась на 1,5% - до 88,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 99,7 пункта. Прогнозы На горизонте ближайших двух-трех месяцев пространство для ослабления рубля представляется ограниченным, рассчитывает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "На следующей неделе может начаться подготовка к налоговому периоду августа, которая сдержит ослабление рубля в рамках диапазонов 83-85 рубля за доллар и 12,3-12,6 рубля за юань", - добавляет она. Со следующей недели рубль начнет компенсировать потери, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Доллар может "остыть" до 82-83 рублей, юань – вернуться на 12,1-12,3 рубля. Могут сказаться техническая перепроданность рубля, завершение распродажи в акциях, приближение налогового периода, перекладка в курс возросших с середины - конца июля цен на нефть", - поясняет он.

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рынок, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", минфин, ук "первая"