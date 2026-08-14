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В Лондоне водители автобусов начали забастовку из-за жары - 14.08.2026, ПРАЙМ
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В Лондоне водители автобусов начали забастовку из-за жары
В Лондоне водители автобусов начали забастовку из-за жары - 14.08.2026, ПРАЙМ
В Лондоне водители автобусов начали забастовку из-за жары
Более 1,5 тысяч водителей автобусов Лондона начали забастовку из-за опасных условий работы в жару, сообщила газета Daily Mail. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T15:24+0300
2026-08-14T15:35+0300
бизнес
мировая экономика
великобритания
лондон
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ЛОНДОН, 14 авг - ПРАЙМ. Более 1,5 тысяч водителей автобусов Лондона начали забастовку из-за опасных условий работы в жару, сообщила газета Daily Mail. "Более 1,5 тысяч водителей автобусов, работающих в Arriva London, начали забастовку сегодня из-за того, что... компания не улучшила условия труда в жаркую погоду", - пишет газета. Как отмечает издание, водители жалуются на отсутствие кондиционеров в автобусах, вместо них им приходится использовать средства охлаждения, которые снижают температуру всего на два-три градуса. В четверг в Великобритании был зафиксирован температурный рекорд, столбик термометра поднялся до 38,1 градуса. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер сообщил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
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бизнес, мировая экономика, великобритания, лондон
Бизнес, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН
15:24 14.08.2026 (обновлено: 15:35 14.08.2026)
 
В Лондоне водители автобусов начали забастовку из-за жары

Daily Mail: более 1,5 тысячи водителей автобусов Лондона начали забастовку из-за жары

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ЛОНДОН, 14 авг - ПРАЙМ. Более 1,5 тысяч водителей автобусов Лондона начали забастовку из-за опасных условий работы в жару, сообщила газета Daily Mail.
"Более 1,5 тысяч водителей автобусов, работающих в Arriva London, начали забастовку сегодня из-за того, что... компания не улучшила условия труда в жаркую погоду", - пишет газета.
Как отмечает издание, водители жалуются на отсутствие кондиционеров в автобусах, вместо них им приходится использовать средства охлаждения, которые снижают температуру всего на два-три градуса.
В четверг в Великобритании был зафиксирован температурный рекорд, столбик термометра поднялся до 38,1 градуса. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер сообщил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
 
БизнесМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОН
 
 
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