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Российский моряк выиграл миллион долларов в лотерею в Дубае - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Российский моряк выиграл миллион долларов в лотерею в Дубае
Российский моряк выиграл миллион долларов в лотерею в Дубае - 14.08.2026, ПРАЙМ
Российский моряк выиграл миллион долларов в лотерею в Дубае
Российский моряк Андрей, семь лет назад увидевший сон о выигрыше в Дубае, стал обладателем главного приза лотереи Dubai Duty Free Millennium Millionaire -... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T16:45+0300
2026-08-14T16:45+0300
дубай
владивосток
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский моряк Андрей, семь лет назад увидевший сон о выигрыше в Дубае, стал обладателем главного приза лотереи Dubai Duty Free Millennium Millionaire - миллиона долларов, сообщает в пятницу эмиратское издание Khaleej Times. "Мне приснилось, что я выиграл в лотерею где-то в Дубае. В то время я даже не знал, что в Дубае есть лотереи", - рассказал Андрей Khaleej Times. Семь лет назад, находясь с супругой на отдыхе в Дубае, 49-летний россиянин увидел необычный сон о выигрыше в лотерею. После этого мужчина искал информацию о местных розыгрышах, наткнулся на лотерею Dubai Duty Free и решил несколько раз в год покупать их билеты, надеясь воплотить свой сон в реальность. О победе моряк узнал 12 августа, когда гостил во Владивостоке у родителей. На первый звонок представителей Dubai Duty Free ответила мать Андрея, приняла их за мошенников и предупредила сына не отвечать на звонки из Дубая. Сам победитель сначала предположил, что ему звонят по поводу одной из вакансий в Дубае, куда он ранее подавал резюме. Но после того как собеседник попросил проверить данные лотерейного билета, Андрей понял, что выиграл миллион долларов. Менять образ жизни моряк пока не собирается, а большую часть выигрыша планирует потратить на образование троих детей и покупку недвижимости в Дубае. Кроме того, он рассматривает возможность заниматься благотворительностью.
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дубай, владивосток
Дубай, Владивосток
16:45 14.08.2026
 
Российский моряк выиграл миллион долларов в лотерею в Дубае

Российский моряк получил главный приз лотереи Dubai Duty Free Millennium Millionaire

© РИА Новости . Анна ЧерноваВид на Дубай. 2015 год
Вид на Дубай. 2015 год - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Анна Чернова
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский моряк Андрей, семь лет назад увидевший сон о выигрыше в Дубае, стал обладателем главного приза лотереи Dubai Duty Free Millennium Millionaire - миллиона долларов, сообщает в пятницу эмиратское издание Khaleej Times.
"Мне приснилось, что я выиграл в лотерею где-то в Дубае. В то время я даже не знал, что в Дубае есть лотереи", - рассказал Андрей Khaleej Times.
Семь лет назад, находясь с супругой на отдыхе в Дубае, 49-летний россиянин увидел необычный сон о выигрыше в лотерею. После этого мужчина искал информацию о местных розыгрышах, наткнулся на лотерею Dubai Duty Free и решил несколько раз в год покупать их билеты, надеясь воплотить свой сон в реальность.
О победе моряк узнал 12 августа, когда гостил во Владивостоке у родителей. На первый звонок представителей Dubai Duty Free ответила мать Андрея, приняла их за мошенников и предупредила сына не отвечать на звонки из Дубая. Сам победитель сначала предположил, что ему звонят по поводу одной из вакансий в Дубае, куда он ранее подавал резюме. Но после того как собеседник попросил проверить данные лотерейного билета, Андрей понял, что выиграл миллион долларов.
Менять образ жизни моряк пока не собирается, а большую часть выигрыша планирует потратить на образование троих детей и покупку недвижимости в Дубае. Кроме того, он рассматривает возможность заниматься благотворительностью.
 
ДубайВладивосток
 
 
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