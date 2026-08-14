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SpaceX купила разработчика кода Cursor за 60 миллиардов долларов - 14.08.2026, ПРАЙМ
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SpaceX купила разработчика кода Cursor за 60 миллиардов долларов
SpaceX купила разработчика кода Cursor за 60 миллиардов долларов - 14.08.2026, ПРАЙМ
SpaceX купила разработчика кода Cursor за 60 миллиардов долларов
Принадлежащая Илону Маску SpaceX завершила приобретение компании Anysphere, разработчика редактора кода Cursor AI, за 60 миллиардов долларов, следует из... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:43+0300
2026-08-14T17:43+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Принадлежащая Илону Маску SpaceX завершила приобретение компании Anysphere, разработчика редактора кода Cursor AI, за 60 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза SpaceX на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В апреле SpaceX объявила, что получила право приобрести стартап Cursor за 60 миллиардов долларов, а в середине июня сообщила о заключении соглашения. В рамках сделки Anysphere сольется с X67 Inc., дочерней компанией SpaceX. "В соответствии с соглашением о слиянии 14 августа 2026 года слияние вступило в силу, и обыкновенные и привилегированные акции Cursor... были автоматически конвертированы в право на получение в совокупности 389 289 254 акций компании (SpaceX - ред.), исходя из предполагаемой рыночной стоимости Cursor в размере 60 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Cursor AI - это современный редактор кода от американской компании Anysphere. Продукт работает на базе Visual Studio Code и оснащен встроенным искусственным интеллектом. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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технологии, бизнес, spacex, xai
Технологии, Бизнес, SpaceX, xAI
17:43 14.08.2026
 
SpaceX купила разработчика кода Cursor за 60 миллиардов долларов

SpaceX завершила приобретение разработчика редактора кода Cursor за $60 миллиардов

CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus / Elon MuskВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus / Elon Musk
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Принадлежащая Илону Маску SpaceX завершила приобретение компании Anysphere, разработчика редактора кода Cursor AI, за 60 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза SpaceX на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В апреле SpaceX объявила, что получила право приобрести стартап Cursor за 60 миллиардов долларов, а в середине июня сообщила о заключении соглашения. В рамках сделки Anysphere сольется с X67 Inc., дочерней компанией SpaceX.
"В соответствии с соглашением о слиянии 14 августа 2026 года слияние вступило в силу, и обыкновенные и привилегированные акции Cursor... были автоматически конвертированы в право на получение в совокупности 389 289 254 акций компании (SpaceX - ред.), исходя из предполагаемой рыночной стоимости Cursor в размере 60 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Cursor AI - это современный редактор кода от американской компании Anysphere. Продукт работает на базе Visual Studio Code и оснащен встроенным искусственным интеллектом.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
 
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