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К 2040 году дефицит меди достигнет 10 миллионов тонн
К 2040 году дефицит меди достигнет 10 миллионов тонн - 14.08.2026, ПРАЙМ
К 2040 году дефицит меди достигнет 10 миллионов тонн
Дефицит меди в мире может увеличиться к 2040 году до 10 миллионов тонн, сообщает агентство Bloomberg. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:42+0300
2026-08-14T14:42+0300
2026-08-14T14:42+0300
мировая экономика
цод
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Дефицит меди в мире может увеличиться к 2040 году до 10 миллионов тонн, сообщает агентство Bloomberg. "Ожидается, что мировой спрос на медь вырастет примерно на 50%, достигнув 42 миллионов тонн, к 2040 году. При этом ожидается, что объема предложения будет недоставать на целых 10 миллионов", - говорится в сообщении. Согласно приведенным данным агентства, в 2026 году спрос на медь может составить 28,7 миллиона тонн, в то время как объем предложения - 28,6 миллиона тонн. При этом ожидается, что к 2040 году показатель спроса уже составит 42 миллиона тонн, а предложения - всего лишь 32 миллиона тонн. Прогнозируемая динамика на рынке может быть обусловлена снижением качества меди и ограниченным количеством крупных месторождений, несмотря на то, что бюджет на разведочные работы в мире увеличился за последние годы, считают аналитики Freedom Broker. Как отмечает агентство, медь используется во многих сферах промышленности и техники. По данным Bloomberg, на металл приходится около 6% от общих капитальных затрат на центры обработки данных (ЦОД). S&P Global Research ожидает, что спрос на медь только для ЦОД увеличится до 2,5 миллиона тонн в 2040 году с 1,1 миллиона тонн в 2025 году.
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мировая экономика, цод
К 2040 году дефицит меди достигнет 10 миллионов тонн
Bloomberg: дефицит меди в мире может увеличиться до 10 миллионов тонн к 2040 году
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Дефицит меди в мире может увеличиться к 2040 году до 10 миллионов тонн, сообщает агентство Bloomberg.
"Ожидается, что мировой спрос на медь вырастет примерно на 50%, достигнув 42 миллионов тонн, к 2040 году. При этом ожидается, что объема предложения будет недоставать на целых 10 миллионов", - говорится в сообщении.
Согласно приведенным данным агентства, в 2026 году спрос на медь может составить 28,7 миллиона тонн, в то время как объем предложения - 28,6 миллиона тонн. При этом ожидается, что к 2040 году показатель спроса уже составит 42 миллиона тонн, а предложения - всего лишь 32 миллиона тонн.
Прогнозируемая динамика на рынке может быть обусловлена снижением качества меди и ограниченным количеством крупных месторождений, несмотря на то, что бюджет на разведочные работы в мире увеличился за последние годы, считают аналитики Freedom Broker.
Как отмечает агентство, медь используется во многих сферах промышленности и техники. По данным Bloomberg
, на металл приходится около 6% от общих капитальных затрат на центры обработки данных (ЦОД).
S&P Global Research ожидает, что спрос на медь только для ЦОД
увеличится до 2,5 миллиона тонн в 2040 году с 1,1 миллиона тонн в 2025 году.