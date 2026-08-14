https://1prime.ru/20260814/mintrans-872406875.html

Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить

Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить - 14.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить

Минтранс РФ разъяснил, что количество запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37, тогда как в настоящий момент летать запрещено над 781 зоной... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T22:29+0300

2026-08-14T22:29+0300

2026-08-14T22:29+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872406875.jpg?1786735787

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ разъяснил, что количество запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37, тогда как в настоящий момент летать запрещено над 781 зоной. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что Минтранс планирует расширить список запретных зон для полетов более чем вдвое, включив в него объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры. "Новая версия документа не увеличивает в два раза количество запретных зон для полетов. В действующем приказе № 172 установлена 781 запретная зона. Приказ переутверждает ранее установленные зоны, а также добавляет 37 новых зон в рамках представлений от уполномоченных органов", - рассказали РИА Новости в министерстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия