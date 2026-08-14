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Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить
Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить - 14.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить
Минтранс РФ разъяснил, что количество запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37, тогда как в настоящий момент летать запрещено над 781 зоной... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T22:29+0300
2026-08-14T22:29+0300
2026-08-14T22:29+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ разъяснил, что количество запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37, тогда как в настоящий момент летать запрещено над 781 зоной. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что Минтранс планирует расширить список запретных зон для полетов более чем вдвое, включив в него объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры.
"Новая версия документа не увеличивает в два раза количество запретных зон для полетов. В действующем приказе № 172 установлена 781 запретная зона. Приказ переутверждает ранее установленные зоны, а также добавляет 37 новых зон в рамках представлений от уполномоченных органов", - рассказали РИА Новости в министерстве.
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бизнес, россия
Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить
Минтранс: число запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ разъяснил, что количество запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37, тогда как в настоящий момент летать запрещено над 781 зоной. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что Минтранс планирует расширить список запретных зон для полетов более чем вдвое, включив в него объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры.
"Новая версия документа не увеличивает в два раза количество запретных зон для полетов. В действующем приказе № 172 установлена 781 запретная зона. Приказ переутверждает ранее установленные зоны, а также добавляет 37 новых зон в рамках представлений от уполномоченных органов", - рассказали РИА Новости в министерстве.