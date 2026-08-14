Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/mintrans-872406875.html
Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить
Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить - 14.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить
Минтранс РФ разъяснил, что количество запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37, тогда как в настоящий момент летать запрещено над 781 зоной... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T22:29+0300
2026-08-14T22:29+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872406875.jpg?1786735787
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ разъяснил, что количество запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37, тогда как в настоящий момент летать запрещено над 781 зоной. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что Минтранс планирует расширить список запретных зон для полетов более чем вдвое, включив в него объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры. "Новая версия документа не увеличивает в два раза количество запретных зон для полетов. В действующем приказе № 172 установлена 781 запретная зона. Приказ переутверждает ранее установленные зоны, а также добавляет 37 новых зон в рамках представлений от уполномоченных органов", - рассказали РИА Новости в министерстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
22:29 14.08.2026
 
Минтранс разъяснил, сколько запретных для полетов зон могут увеличить

Минтранс: число запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ разъяснил, что количество запретных для полетов зон предлагается увеличить лишь на 37, тогда как в настоящий момент летать запрещено над 781 зоной. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что Минтранс планирует расширить список запретных зон для полетов более чем вдвое, включив в него объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры.
"Новая версия документа не увеличивает в два раза количество запретных зон для полетов. В действующем приказе № 172 установлена 781 запретная зона. Приказ переутверждает ранее установленные зоны, а также добавляет 37 новых зон в рамках представлений от уполномоченных органов", - рассказали РИА Новости в министерстве.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала