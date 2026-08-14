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"Мосавтогаз" включили в план приватизации на 2026-2028 годы

"Мосавтогаз" включили в план приватизации на 2026-2028 годы - 14.08.2026, ПРАЙМ

"Мосавтогаз" включили в план приватизации на 2026-2028 годы

Правительство РФ включило в план приватизации на 2026-2028 годы оператора сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) Москвы и... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T22:47+0300

2026-08-14T22:47+0300

2026-08-14T22:47+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ включило в план приватизации на 2026-2028 годы оператора сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) Москвы и Подмосковья "Мосавтогаз", говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. "Дополнить перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2026-2028 годах: … Управление по эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Мосавтогаз" Министерства энергетики Российской Федерации, г. Москва", - сказано в документе. "Мосавтогаз" был создан в 1984 году. После многочисленных реорганизаций предприятие трансформировалось во ФГУП "Мосавтогаз", сейчас оно подведомственно Минэнерго. Предприятию принадлежит 20 АГНКС в Москве и Московской области, из них эксплуатируются только девять, две задействованы под склады, остальные законсервированы, а еще одна АГНКС в процессе оформления в управление. "Мосавтогаз" был признан банкротом решением арбитражного суда Москвы в 2009 году, в отношении него было открыто конкурсное производство. А в 2017 году дело о банкротстве было прекращено после заключения мирового соглашения между предприятием и его кредитором. Новым кредитором стало дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром газомоторное топливо". По данным отчета "Мосавтогаза", в феврале 2025 года на совещании у главы Минэнерго Сергея Цивилева для обеспечения стабильной производственной деятельности предприятия решено оставить неизменной его организационно-правовую форму до конца 2025 года для последующего включения в план целевой приватизации. Об участии "Газпрома" в целевой приватизации известно не было. Однако если он откажется, то, согласно законодательству, Федеральная антимонопольная служба инициирует процедуру ликвидации и банкротства предприятия. В марте 2025 года Минэнерго обратилось в ФАС с просьбой не запускать процедуру до решения вопроса о приватизация ФГУП.

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