Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/mosbirzha-872400515.html
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд - 14.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд
Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу растет четвертый день подряд, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:32+0300
2026-08-14T17:32+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1c/871833932_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_954056cf1383bb386da3dd2622654443.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу растет четвертый день подряд, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 9 копеек (+0,7%), до 12,54 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,43-12,55 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,45 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,50 рубля. РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в ходе торгов пятницы продолжает расти, тестирует уровень 12,5 рубля, преодолевая эту отметку и обновляя таким образом максимумы с марта. "Российский рубль продолжает терять позиции к основным валютам. Рост доходности облигаций в принципе мог бы оказать поддержку рублю, который остается по-прежнему одной из самых высокодоходных валют, тем не менее пока этого не происходит", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,54% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,64% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск повышалась на 0,5%, до 87,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,4%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В текущих условиях "идеального шторма" нельзя исключать дальнейшего временного роста курса в сторону 12,6 рубля за юань, как уже было в марте этого года, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". С технической точки зрения, курс рубля может еще обновить минимальные значения, наблюдавшиеся в марте текущего года на уровнях, соответствующих 12,65 рубля за юань, 84,8 рубля за доллар и 98-100 рубля за евро, оценивает Дудников из компании "Цифра брокер".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1c/871833932_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_43f9f84c5d58e892b245307b0756c640.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Рынок, Торги
17:32 14.08.2026
 
Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд

Курс юаня на Мосбирже растет четвертый день подряд, обновляя максимумы с марта

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу растет четвертый день подряд, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 9 копеек (+0,7%), до 12,54 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,43-12,55 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,45 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,50 рубля.
РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в ходе торгов пятницы продолжает расти, тестирует уровень 12,5 рубля, преодолевая эту отметку и обновляя таким образом максимумы с марта.
"Российский рубль продолжает терять позиции к основным валютам. Рост доходности облигаций в принципе мог бы оказать поддержку рублю, который остается по-прежнему одной из самых высокодоходных валют, тем не менее пока этого не происходит", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,54% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,64% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск повышалась на 0,5%, до 87,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,4%, до 99,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В текущих условиях "идеального шторма" нельзя исключать дальнейшего временного роста курса в сторону 12,6 рубля за юань, как уже было в марте этого года, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
С технической точки зрения, курс рубля может еще обновить минимальные значения, наблюдавшиеся в марте текущего года на уровнях, соответствующих 12,65 рубля за юань, 84,8 рубля за доллар и 98-100 рубля за евро, оценивает Дудников из компании "Цифра брокер".
 
РынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала