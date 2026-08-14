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Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд

Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд - 14.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю растет четвертый день подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу растет четвертый день подряд, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:32+0300

2026-08-14T17:32+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу растет четвертый день подряд, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 9 копеек (+0,7%), до 12,54 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,43-12,55 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,45 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,50 рубля. РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в ходе торгов пятницы продолжает расти, тестирует уровень 12,5 рубля, преодолевая эту отметку и обновляя таким образом максимумы с марта. "Российский рубль продолжает терять позиции к основным валютам. Рост доходности облигаций в принципе мог бы оказать поддержку рублю, который остается по-прежнему одной из самых высокодоходных валют, тем не менее пока этого не происходит", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,54% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,64% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск повышалась на 0,5%, до 87,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,4%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В текущих условиях "идеального шторма" нельзя исключать дальнейшего временного роста курса в сторону 12,6 рубля за юань, как уже было в марте этого года, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". С технической точки зрения, курс рубля может еще обновить минимальные значения, наблюдавшиеся в марте текущего года на уровнях, соответствующих 12,65 рубля за юань, 84,8 рубля за доллар и 98-100 рубля за евро, оценивает Дудников из компании "Цифра брокер".

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