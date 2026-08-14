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Объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6%

Объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6% - 14.08.2026, ПРАЙМ

Объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6%

Объем розничных продаж в США в июле сократились на 0,6% по отношению к июню, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T15:48+0300

2026-08-14T15:48+0300

2026-08-14T15:48+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле сократились на 0,6% по отношению к июню, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - на 0,1%.

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бизнес, мировая экономика, сша