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Объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6%
Объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6% - 14.08.2026, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6%
Объем розничных продаж в США в июле сократились на 0,6% по отношению к июню, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T15:48+0300
2026-08-14T15:48+0300
2026-08-14T15:48+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле сократились на 0,6% по отношению к июню, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - на 0,1%.
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бизнес, мировая экономика, сша
Бизнес, Мировая экономика, США
Объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,6%
Минторг США: объем розничных продаж в июле сократился на 0,6%