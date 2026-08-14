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Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в энергетике - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в энергетике
Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в энергетике - 14.08.2026, ПРАЙМ
Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в энергетике
Пакистан рассматривает Туркмению как ценного друга и партнера в вопросах регионального взаимодействия и укрепления энергетического сотрудничества, заявила... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:57+0300
2026-08-14T17:57+0300
энергетика
мировая экономика
пакистан
туркмения
ашхабад
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АШХАБАД, 14 авг – ПРАЙМ. Пакистан рассматривает Туркмению как ценного друга и партнера в вопросах регионального взаимодействия и укрепления энергетического сотрудничества, заявила пакистанский посол в Ашхабаде Фарйал Легари. "Пакистан видит в Туркменистане своего ценного друга и партнера, с которым мы разделяем стремления к региональному взаимодействию, укреплению энергетического партнерства, стабильности и будущему, основанному на доверии", – сказала Легари на приеме по случаю 79-й годовщины независимости Пакистана. По ее словам, пакистано-туркменские двусторонние отношения основаны на взаимном уважении, общих цивилизационных сходствах и приверженности миру, стабильности, энергетической безопасности и региональному взаимодействию. Легари напомнила, что Пакистан стал второй страной, признавшей суверенитет Туркмении в 1992 году: в Исламабаде была объявлена политика нейтралитета Ашхабада, получившая впоследствии поддержку на саммите Организации экономического сотрудничества в 1995 году.
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мировая экономика, пакистан, туркмения, ашхабад
Энергетика, Мировая экономика, ПАКИСТАН, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад
17:57 14.08.2026
 
Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в энергетике

Посол Легари: Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в вопросе энергетики

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АШХАБАД, 14 авг – ПРАЙМ. Пакистан рассматривает Туркмению как ценного друга и партнера в вопросах регионального взаимодействия и укрепления энергетического сотрудничества, заявила пакистанский посол в Ашхабаде Фарйал Легари.
"Пакистан видит в Туркменистане своего ценного друга и партнера, с которым мы разделяем стремления к региональному взаимодействию, укреплению энергетического партнерства, стабильности и будущему, основанному на доверии", – сказала Легари на приеме по случаю 79-й годовщины независимости Пакистана.
По ее словам, пакистано-туркменские двусторонние отношения основаны на взаимном уважении, общих цивилизационных сходствах и приверженности миру, стабильности, энергетической безопасности и региональному взаимодействию.
Легари напомнила, что Пакистан стал второй страной, признавшей суверенитет Туркмении в 1992 году: в Исламабаде была объявлена политика нейтралитета Ашхабада, получившая впоследствии поддержку на саммите Организации экономического сотрудничества в 1995 году.
 
ЭнергетикаМировая экономикаПАКИСТАНТУРКМЕНИЯАшхабад
 
 
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