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Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в энергетике

Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в энергетике - 14.08.2026, ПРАЙМ

Пакистан рассматривает Туркмению как партнера в энергетике

Пакистан рассматривает Туркмению как ценного друга и партнера в вопросах регионального взаимодействия и укрепления энергетического сотрудничества, заявила... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:57+0300

2026-08-14T17:57+0300

2026-08-14T17:57+0300

энергетика

мировая экономика

пакистан

туркмения

ашхабад

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АШХАБАД, 14 авг – ПРАЙМ. Пакистан рассматривает Туркмению как ценного друга и партнера в вопросах регионального взаимодействия и укрепления энергетического сотрудничества, заявила пакистанский посол в Ашхабаде Фарйал Легари. "Пакистан видит в Туркменистане своего ценного друга и партнера, с которым мы разделяем стремления к региональному взаимодействию, укреплению энергетического партнерства, стабильности и будущему, основанному на доверии", – сказала Легари на приеме по случаю 79-й годовщины независимости Пакистана. По ее словам, пакистано-туркменские двусторонние отношения основаны на взаимном уважении, общих цивилизационных сходствах и приверженности миру, стабильности, энергетической безопасности и региональному взаимодействию. Легари напомнила, что Пакистан стал второй страной, признавшей суверенитет Туркмении в 1992 году: в Исламабаде была объявлена политика нейтралитета Ашхабада, получившая впоследствии поддержку на саммите Организации экономического сотрудничества в 1995 году.

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ашхабад

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мировая экономика, пакистан, туркмения, ашхабад