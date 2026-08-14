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Посольство ФРГ в Киеве призвало граждан отказаться от поездок на поездах

Посольство ФРГ в Киеве призвало граждан отказаться от поездок на поездах - 14.08.2026, ПРАЙМ

Посольство ФРГ в Киеве призвало граждан отказаться от поездок на поездах

Посольство Германии в Киеве призвало находящихся на Украине граждан ФРГ отказаться от поездок железнодорожным транспортом из-за рисков воздушных ударов,... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T18:34+0300

2026-08-14T18:34+0300

2026-08-14T18:36+0300

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БЕРЛИН, 14 авг - ПРАЙМ. Посольство Германии в Киеве призвало находящихся на Украине граждан ФРГ отказаться от поездок железнодорожным транспортом из-за рисков воздушных ударов, сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на рассылку дипломатического ведомства ФРГ. "В связи с днем независимости 24 августа не исключены усиленные атаки на энергетическую инфраструктуру и транспортные узлы", - говорится в публикации.

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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, киев