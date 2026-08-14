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Потери швейцарских фермеров могут превысить показатели 2003 года

Потери швейцарских фермеров могут превысить показатели 2003 года - 14.08.2026, ПРАЙМ

Потери швейцарских фермеров могут превысить показатели 2003 года

Потери швейцарских фермеров на фоне экстремальной жары и засухи могут превысить показатели 2003 года, когда ущерб составил 500 миллионов франков (около 615... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T22:26+0300

2026-08-14T22:26+0300

2026-08-14T22:26+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

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ЖЕНЕВА, 14 авг - ПРАЙМ. Потери швейцарских фермеров на фоне экстремальной жары и засухи могут превысить показатели 2003 года, когда ущерб составил 500 миллионов франков (около 615 миллионов долларов), заявил глава крупнейшей ассоциации фермеров конфедерации Маркус Риттер. По его словам, убытки, понесенные сельскохозяйственным сектором из-за летней жары, превышают потери 2003 года. Тогда Швейцарский союз фермеров (USP) оценил ущерб почти в 500 миллионов франков. "Поскольку в этом году пострадали все регионы, убытки, безусловно, будут выше. Ситуация исключительная, так как уже в начале лета почва испытывала дефицит влаги. Лично я никогда не сталкивался с подобной засухой", - цитирует его слова газета Tribune de Geneve. Ожидается, что последствия скажутся на ценах на продукты питания. По информации издания, вероятен рост цен, особенно на картофель и сахарную свеклу. Ранее швейцарская национальная метеослужба MeteoSuisse объявила максимальный, четвертый, уровень засухи на всей территории страны. Во многих кантонах власти призвали экономить воду или ввели запреты на полив газонов и наполнение бассейнов. Федеральное ведомство по охране окружающей среды (FOEN) сообщило, что в период с 1 апреля по 31 июля пятая часть швейцарских станций мониторинга зафиксировала рекордно низкие уровни воды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, мировая экономика