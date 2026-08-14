Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потери швейцарских фермеров могут превысить показатели 2003 года - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/poteri-872406351.html
Потери швейцарских фермеров могут превысить показатели 2003 года
Потери швейцарских фермеров могут превысить показатели 2003 года - 14.08.2026, ПРАЙМ
Потери швейцарских фермеров могут превысить показатели 2003 года
Потери швейцарских фермеров на фоне экстремальной жары и засухи могут превысить показатели 2003 года, когда ущерб составил 500 миллионов франков (около 615... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T22:26+0300
2026-08-14T22:26+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872406351.jpg?1786735604
ЖЕНЕВА, 14 авг - ПРАЙМ. Потери швейцарских фермеров на фоне экстремальной жары и засухи могут превысить показатели 2003 года, когда ущерб составил 500 миллионов франков (около 615 миллионов долларов), заявил глава крупнейшей ассоциации фермеров конфедерации Маркус Риттер. По его словам, убытки, понесенные сельскохозяйственным сектором из-за летней жары, превышают потери 2003 года. Тогда Швейцарский союз фермеров (USP) оценил ущерб почти в 500 миллионов франков. "Поскольку в этом году пострадали все регионы, убытки, безусловно, будут выше. Ситуация исключительная, так как уже в начале лета почва испытывала дефицит влаги. Лично я никогда не сталкивался с подобной засухой", - цитирует его слова газета Tribune de Geneve. Ожидается, что последствия скажутся на ценах на продукты питания. По информации издания, вероятен рост цен, особенно на картофель и сахарную свеклу. Ранее швейцарская национальная метеослужба MeteoSuisse объявила максимальный, четвертый, уровень засухи на всей территории страны. Во многих кантонах власти призвали экономить воду или ввели запреты на полив газонов и наполнение бассейнов. Федеральное ведомство по охране окружающей среды (FOEN) сообщило, что в период с 1 апреля по 31 июля пятая часть швейцарских станций мониторинга зафиксировала рекордно низкие уровни воды.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика
Сельское хозяйство, Мировая экономика
22:26 14.08.2026
 
Потери швейцарских фермеров могут превысить показатели 2003 года

Потери швейцарских фермеров из-за засухи могут превысить показатели 2003 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 14 авг - ПРАЙМ. Потери швейцарских фермеров на фоне экстремальной жары и засухи могут превысить показатели 2003 года, когда ущерб составил 500 миллионов франков (около 615 миллионов долларов), заявил глава крупнейшей ассоциации фермеров конфедерации Маркус Риттер.
По его словам, убытки, понесенные сельскохозяйственным сектором из-за летней жары, превышают потери 2003 года. Тогда Швейцарский союз фермеров (USP) оценил ущерб почти в 500 миллионов франков.
"Поскольку в этом году пострадали все регионы, убытки, безусловно, будут выше. Ситуация исключительная, так как уже в начале лета почва испытывала дефицит влаги. Лично я никогда не сталкивался с подобной засухой", - цитирует его слова газета Tribune de Geneve.
Ожидается, что последствия скажутся на ценах на продукты питания. По информации издания, вероятен рост цен, особенно на картофель и сахарную свеклу.
Ранее швейцарская национальная метеослужба MeteoSuisse объявила максимальный, четвертый, уровень засухи на всей территории страны. Во многих кантонах власти призвали экономить воду или ввели запреты на полив газонов и наполнение бассейнов.
Федеральное ведомство по охране окружающей среды (FOEN) сообщило, что в период с 1 апреля по 31 июля пятая часть швейцарских станций мониторинга зафиксировала рекордно низкие уровни воды.
 
Сельское хозяйствоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала