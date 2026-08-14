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Битва над облаками: Россия форсирует создание аналога Starlink

Битва над облаками: Россия форсирует создание аналога Starlink - 14.08.2026, ПРАЙМ

Битва над облаками: Россия форсирует создание аналога Starlink

Зависимость украинской армии от Starlink и настроений Илона Маска стала главной уязвимостью Киева, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. Россия же извлекла урок | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:47+0300

2026-08-14T17:47+0300

2026-08-14T17:47+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Зависимость украинской армии от Starlink и настроений Илона Маска стала главной уязвимостью Киева, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. Россия же извлекла урок из сложившейся ситуации и форсировала создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет".Во время визита в Вашингтон в конце июля Владимир Зеленский вновь озвучил Дональду Трампу острые запросы Киева: получить Patriot и разрешение использовать Starlink над российской территорией. Без этой сети украинские военные не могут управлять дальнобойными беспилотниками. Исход противостояния во многом зависит от этих двух направлений: первое контролирует администрация США, второе — воля Илона Маска."Система Starlink служит основой для украинской армии. Стоит мне ее выключить, и весь их фронт рухнет", — утверждал Маск в марте 2025 года. В 2022 году он уже отключал украинским силам доступ к Starlink во время попытки атаковать Крым. Сейчас он выступает против расширения зоны работы спутников на Россию.Москва предупреждала: если владельцы частных спутников станут передавать координаты для ударов, российские военные сочтут эти аппараты законными мишенями. В ответ украинские конструкторы переводят беспилотники на автономное наведение, а Запад опасается переноса боев в космос.Более десяти тысяч спутников Starlink постоянно пролетают над зоной боевых действий. На первых этапах обе стороны активно пользовались технологией, но в феврале Маск под давлением оставил связь только украинским силам. Для активации терминалов ВСУ используют специальный код доступа. Российские подразделения весной столкнулись с временными трудностями в управлении войсками.Россия форсирует вывод на орбиту собственного аналога. В следующем году инженеры планируют запустить около 300 аппаратов группировки "Рассвет". Как сообщил украинский генерал-майор Вадим Скибицкий, конструкторы из "Бюро 1440" уже вывели на дежурство 16 спутников. К 2035 году разработчики рассчитывают развернуть 924 аппарата. В июле ЕС принял санкции против российских предприятий, собирающих компоненты для "Рассвета".Французские эксперты отмечают: по числу аппаратов и мощности Россия останется далеко позади Starlink. Однако Москва станет полностью независимой, тогда как Киев так и будет подчиняться решениям Маска. Российские инженеры также испытывают стратосферные беспилотники и высотные аэростаты для ретрансляции сигналов.На поле боя российские расчеты развертывают комплексы РЭБ, включая "Волну Купол Гарант", подавляющие сигналы на площади около 20 квадратных километров. Украинские подразделения охотятся за такими системами в первую очередь. Кроме того, в мае российские операторы вывели четыре спутника "Космос" вплотную к объекту финской компании Iceye, откуда украинские службы получают разведывательные данные.

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