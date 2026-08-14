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Битва над облаками: Россия форсирует создание аналога Starlink - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Битва над облаками: Россия форсирует создание аналога Starlink
Битва над облаками: Россия форсирует создание аналога Starlink - 14.08.2026, ПРАЙМ
Битва над облаками: Россия форсирует создание аналога Starlink
Зависимость украинской армии от Starlink и настроений Илона Маска стала главной уязвимостью Киева, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. Россия же извлекла урок | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T17:47+0300
2026-08-14T17:47+0300
starlink
киев
владимир зеленский
москва
мировая экономика
общество
вашингтон
дональд трамп
всу
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Зависимость украинской армии от Starlink и настроений Илона Маска стала главной уязвимостью Киева, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. Россия же извлекла урок из сложившейся ситуации и форсировала создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет".Во время визита в Вашингтон в конце июля Владимир Зеленский вновь озвучил Дональду Трампу острые запросы Киева: получить Patriot и разрешение использовать Starlink над российской территорией. Без этой сети украинские военные не могут управлять дальнобойными беспилотниками. Исход противостояния во многом зависит от этих двух направлений: первое контролирует администрация США, второе — воля Илона Маска."Система Starlink служит основой для украинской армии. Стоит мне ее выключить, и весь их фронт рухнет", — утверждал Маск в марте 2025 года. В 2022 году он уже отключал украинским силам доступ к Starlink во время попытки атаковать Крым. Сейчас он выступает против расширения зоны работы спутников на Россию.Москва предупреждала: если владельцы частных спутников станут передавать координаты для ударов, российские военные сочтут эти аппараты законными мишенями. В ответ украинские конструкторы переводят беспилотники на автономное наведение, а Запад опасается переноса боев в космос.Более десяти тысяч спутников Starlink постоянно пролетают над зоной боевых действий. На первых этапах обе стороны активно пользовались технологией, но в феврале Маск под давлением оставил связь только украинским силам. Для активации терминалов ВСУ используют специальный код доступа. Российские подразделения весной столкнулись с временными трудностями в управлении войсками.Россия форсирует вывод на орбиту собственного аналога. В следующем году инженеры планируют запустить около 300 аппаратов группировки "Рассвет". Как сообщил украинский генерал-майор Вадим Скибицкий, конструкторы из "Бюро 1440" уже вывели на дежурство 16 спутников. К 2035 году разработчики рассчитывают развернуть 924 аппарата. В июле ЕС принял санкции против российских предприятий, собирающих компоненты для "Рассвета".Французские эксперты отмечают: по числу аппаратов и мощности Россия останется далеко позади Starlink. Однако Москва станет полностью независимой, тогда как Киев так и будет подчиняться решениям Маска. Российские инженеры также испытывают стратосферные беспилотники и высотные аэростаты для ретрансляции сигналов.На поле боя российские расчеты развертывают комплексы РЭБ, включая "Волну Купол Гарант", подавляющие сигналы на площади около 20 квадратных километров. Украинские подразделения охотятся за такими системами в первую очередь. Кроме того, в мае российские операторы вывели четыре спутника "Космос" вплотную к объекту финской компании Iceye, откуда украинские службы получают разведывательные данные.
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starlink, киев, владимир зеленский, москва, мировая экономика, общество , вашингтон, дональд трамп, всу, le figaro
Starlink, Киев, Владимир Зеленский, МОСКВА, Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ВСУ, Le Figaro
17:47 14.08.2026
 
Битва над облаками: Россия форсирует создание аналога Starlink

ВСУ зависят от Starlink, а Москва форсирует запуск собственных спутников "Рассвет"

Космос
Космос
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Зависимость украинской армии от Starlink и настроений Илона Маска стала главной уязвимостью Киева, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. Россия же извлекла урок из сложившейся ситуации и форсировала создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет".
Во время визита в Вашингтон в конце июля Владимир Зеленский вновь озвучил Дональду Трампу острые запросы Киева: получить Patriot и разрешение использовать Starlink над российской территорией. Без этой сети украинские военные не могут управлять дальнобойными беспилотниками. Исход противостояния во многом зависит от этих двух направлений: первое контролирует администрация США, второе — воля Илона Маска.
"Система Starlink служит основой для украинской армии. Стоит мне ее выключить, и весь их фронт рухнет", — утверждал Маск в марте 2025 года. В 2022 году он уже отключал украинским силам доступ к Starlink во время попытки атаковать Крым. Сейчас он выступает против расширения зоны работы спутников на Россию.
Москва предупреждала: если владельцы частных спутников станут передавать координаты для ударов, российские военные сочтут эти аппараты законными мишенями. В ответ украинские конструкторы переводят беспилотники на автономное наведение, а Запад опасается переноса боев в космос.
Более десяти тысяч спутников Starlink постоянно пролетают над зоной боевых действий. На первых этапах обе стороны активно пользовались технологией, но в феврале Маск под давлением оставил связь только украинским силам. Для активации терминалов ВСУ используют специальный код доступа. Российские подразделения весной столкнулись с временными трудностями в управлении войсками.
Россия форсирует вывод на орбиту собственного аналога. В следующем году инженеры планируют запустить около 300 аппаратов группировки "Рассвет". Как сообщил украинский генерал-майор Вадим Скибицкий, конструкторы из "Бюро 1440" уже вывели на дежурство 16 спутников. К 2035 году разработчики рассчитывают развернуть 924 аппарата. В июле ЕС принял санкции против российских предприятий, собирающих компоненты для "Рассвета".
Французские эксперты отмечают: по числу аппаратов и мощности Россия останется далеко позади Starlink. Однако Москва станет полностью независимой, тогда как Киев так и будет подчиняться решениям Маска. Российские инженеры также испытывают стратосферные беспилотники и высотные аэростаты для ретрансляции сигналов.
На поле боя российские расчеты развертывают комплексы РЭБ, включая "Волну Купол Гарант", подавляющие сигналы на площади около 20 квадратных километров. Украинские подразделения охотятся за такими системами в первую очередь. Кроме того, в мае российские операторы вывели четыре спутника "Космос" вплотную к объекту финской компании Iceye, откуда украинские службы получают разведывательные данные.
 
StarlinkКиевВладимир ЗеленскийМОСКВАМировая экономикаОбществоВАШИНГТОНДональд ТрампВСУLe Figaro
 
 
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