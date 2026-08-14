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Сеть доставки роллов "Ёбидоёби" меняет название на "Ё" - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Сеть доставки роллов "Ёбидоёби" меняет название на "Ё"
Сеть доставки роллов "Ёбидоёби" меняет название на "Ё" - 14.08.2026, ПРАЙМ
Сеть доставки роллов "Ёбидоёби" меняет название на "Ё"
Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса, сообщила компания. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:44+0300
2026-08-14T14:44+0300
бизнес
красноярский край
ёбидоёби
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса, сообщила компания. "Международная сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" объявила о смене названия. Теперь бренд будет работать под именем "Ё" - это главный символ компании и уже давно с ней ассоциируется. Новый нейминг станет основой для следующего этапа развития сети", - говорится в сообщении. Там пояснили, что решение о ребрендинге связано с новой стратегией развития бизнеса. Яркое название помогало компании привлечь внимание в первые 10 лет, выделиться среди конкурентов и запомниться потребителям. Сейчас сеть приняла решение о масштабировании - расширении аудитории и географии присутствия. "С новым названием открытие новых ресторанов, запуск рекламных кампаний или сотрудничество с крупными партнерами будут более эффективными. Мы однозначно сохраняем характер бренда и наши принципы работы", - приводятся в сообщении пресс-службы слова основателя "Ёбидоёби" Константина Зимена. Там считают, что новое название должно дать компании больше свободы для роста и работы с разными аудиториями и форматами. Отмечается, что изменения будут происходить поэтапно. В первую очередь новое название появится на сайте и в мобильном приложении, затем - во всех рекламных материалах. Все новые франчайзинговые рестораны будут открываться уже под брендом "Ё". При этом существующие рестораны будут переходить на новое название постепенно. Сеть "Ёбидоёби" ранее неоднократно вызывала жалобы из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть тогда изменила наименование юрлица на "Суши с приставкой суши", но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.
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4.7
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бизнес, красноярский край, ёбидоёби
Бизнес, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Ёбидоёби
14:44 14.08.2026
 
Сеть доставки роллов "Ёбидоёби" меняет название на "Ё"

Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" меняет название на "Ё"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлюдо традиционной японской кухни — суши
Блюдо традиционной японской кухни — суши - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" меняет скандальное название на "Ё" в связи с новой стратегией развития бизнеса, сообщила компания.
"Международная сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" объявила о смене названия. Теперь бренд будет работать под именем "Ё" - это главный символ компании и уже давно с ней ассоциируется. Новый нейминг станет основой для следующего этапа развития сети", - говорится в сообщении.
Там пояснили, что решение о ребрендинге связано с новой стратегией развития бизнеса. Яркое название помогало компании привлечь внимание в первые 10 лет, выделиться среди конкурентов и запомниться потребителям. Сейчас сеть приняла решение о масштабировании - расширении аудитории и географии присутствия.
"С новым названием открытие новых ресторанов, запуск рекламных кампаний или сотрудничество с крупными партнерами будут более эффективными. Мы однозначно сохраняем характер бренда и наши принципы работы", - приводятся в сообщении пресс-службы слова основателя "Ёбидоёби" Константина Зимена.
Там считают, что новое название должно дать компании больше свободы для роста и работы с разными аудиториями и форматами.
Отмечается, что изменения будут происходить поэтапно. В первую очередь новое название появится на сайте и в мобильном приложении, затем - во всех рекламных материалах. Все новые франчайзинговые рестораны будут открываться уже под брендом "Ё". При этом существующие рестораны будут переходить на новое название постепенно.
Сеть "Ёбидоёби" ранее неоднократно вызывала жалобы из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть тогда изменила наименование юрлица на "Суши с приставкой суши", но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.
 
БизнесКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙЁбидоёби
 
 
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