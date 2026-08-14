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Роборука с ИИ отсортировала более 1800 посылок за час - 14.08.2026, ПРАЙМ
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Роборука с ИИ отсортировала более 1800 посылок за час
Роборука с ИИ отсортировала более 1800 посылок за час - 14.08.2026, ПРАЙМ
Роборука с ИИ отсортировала более 1800 посылок за час
Система роборук с технологией искусственного интеллекта китайской компании X Square Robot отсортировала более 1800 посылок за час, сообщила компания. | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T14:34+0300
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ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. Система роборук с технологией искусственного интеллекта китайской компании X Square Robot отсортировала более 1800 посылок за час, сообщила компания. Система из двух автоматизированных роборук "превзошла свою первоначальную цель в 1248 посылок, отсортировав 1816 посылок за один час с точностью более 98%", заявила X Square Robot в своем аккаунте в социальной сети WeChat. В компании отметили, что по итогам испытания система превысила отраслевой показатель на 45%. Во время прямой трансляции запатентованная базовая модель ИИ WALL-B AI компании идентифицировала, отбирала, сортировала и подавала по одной посылке на конвейер для сканирования и автоматической сортировки.
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технологии, wechat
Технологии, WeChat
14:34 14.08.2026
 
Роборука с ИИ отсортировала более 1800 посылок за час

Китайская роботизированная система X Square Robot отсортировала более 1800 посылок за час

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% Посылки в логистическом центре "Почты России" во время таможенной обработки международной почты
% Посылки в логистическом центре Почты России во время таможенной обработки международной почты - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. Система роборук с технологией искусственного интеллекта китайской компании X Square Robot отсортировала более 1800 посылок за час, сообщила компания.
Система из двух автоматизированных роборук "превзошла свою первоначальную цель в 1248 посылок, отсортировав 1816 посылок за один час с точностью более 98%", заявила X Square Robot в своем аккаунте в социальной сети WeChat.
В компании отметили, что по итогам испытания система превысила отраслевой показатель на 45%.
Во время прямой трансляции запатентованная базовая модель ИИ WALL-B AI компании идентифицировала, отбирала, сортировала и подавала по одной посылке на конвейер для сканирования и автоматической сортировки.
 
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