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Роборука с ИИ отсортировала более 1800 посылок за час

Роборука с ИИ отсортировала более 1800 посылок за час - 14.08.2026, ПРАЙМ

Роборука с ИИ отсортировала более 1800 посылок за час

Система роборук с технологией искусственного интеллекта китайской компании X Square Robot отсортировала более 1800 посылок за час, сообщила компания. | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T14:34+0300

2026-08-14T14:34+0300

2026-08-14T14:34+0300

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ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. Система роборук с технологией искусственного интеллекта китайской компании X Square Robot отсортировала более 1800 посылок за час, сообщила компания. Система из двух автоматизированных роборук "превзошла свою первоначальную цель в 1248 посылок, отсортировав 1816 посылок за один час с точностью более 98%", заявила X Square Robot в своем аккаунте в социальной сети WeChat. В компании отметили, что по итогам испытания система превысила отраслевой показатель на 45%. Во время прямой трансляции запатентованная базовая модель ИИ WALL-B AI компании идентифицировала, отбирала, сортировала и подавала по одной посылке на конвейер для сканирования и автоматической сортировки.

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